Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

Σύμφωνα με το περιοδικό Women's Health, η συγκεκριμένη προσέγγιση έγινε γνωστή μέσα από Ευρωπαίους δημιουργούς περιεχομένου και βασίζεται σε μια διαφορετική οργάνωση του τρόπου με τον οποίο απλώνονται τα ρούχα μέσα στο σπίτι

Δημήτρης Δρίζος

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» βασίζεται στην κρέμαση των ρούχων σε κρεμάστρες με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους για καλύτερη κυκλοφορία αέρα και ταχύτερο στέγνωμα.
  • Τα κοντά ρούχα τοποθετούνται στο κέντρο και τα μακριά στις άκρες, δημιουργώντας σχήμα καμάρας που βελτιώνει τον αερισμό.
  • Η τοποθέτηση της απλώστρας σε σημεία με ρεύματα αέρα, όπως κοντά σε πόρτες ή διαδρόμους, επιταχύνει την απομάκρυνση της υγρασίας.
  • Η μέθοδος μειώνει τις δυσάρεστες οσμές και τις ζάρες στα ρούχα, εξαιτίας της καλύτερης κυκλοφορίας του αέρα και της αποφυγής επαφής των υφασμάτων.
  • Η πρακτική αυτή λύση προέρχεται από την Ιαπωνία και έχει εξαπλωθεί διεθνώς χάρη στην απλότητα και αποτελεσματικότητά της, ειδικά σε περιοχές με υγρό κλίμα.
Snapshot powered by AI

Η δυσκολία στο στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι γίνεται ιδιαίτερα εμφανής όταν επικρατούν κρύες και βροχερές καιρικές συνθήκες. Με λιγότερο αερισμό και υψηλότερα επίπεδα υγρασίας, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ώρες ή ακόμη και ημέρες, ενώ συχνά συνοδεύεται από δυσάρεστες οσμές. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, μια μέθοδος που προέρχεται από την Ιαπωνία κερδίζει έδαφος, καθώς υπόσχεται ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό στέγνωμα χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το περιοδικό Women's Health, η συγκεκριμένη προσέγγιση έγινε γνωστή μέσα από Ευρωπαίους δημιουργούς περιεχομένου και βασίζεται σε μια διαφορετική οργάνωση του τρόπου με τον οποίο απλώνονται τα ρούχα μέσα στο σπίτι. Η ιδέα προέκυψε ως λύση σε ένα συνηθισμένο πρόβλημα πολλών νοικοκυριών, όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και ο αερισμός όχι πάντα επαρκής.

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» βασίζεται στην κυκλοφορία του αέρα

Γνωστή ως μέθοδος «ουράνιο τόξο», η τεχνική στηρίζεται σε μια απλή αρχή: την αντικατάσταση των μανταλακίων με κρεμάστρες. Κάθε ρούχο τοποθετείται ξεχωριστά, δημιουργώντας αυτόματα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα υφάσματα. Αυτός ο διαχωρισμός διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα, η οποία θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση του στεγνώματος και την αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας.

Η διάταξη των ρούχων ακολουθεί επίσης μια συγκεκριμένη λογική. Τα πιο κοντά ρούχα, όπως μπλούζες ή φούτερ, τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα πιο μακριά, όπως παντελόνια ή φορέματα, στις άκρες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σχήμα που θυμίζει καμάρα ή ουράνιο τόξο, επιτρέποντας παράλληλα πιο ομοιόμορφο αερισμό σε ολόκληρη την κατασκευή.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η θέση όπου τοποθετείται η απλώστρα ή η κρεμάστρα. Η τοποθέτηση των ρούχων σε σημεία με καλή κυκλοφορία αέρα, όπως κοντά σε πόρτες ή διαδρόμους, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ταχύτερη απομάκρυνση της υγρασίας. Ακόμη και μικρά ρεύματα αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθούν στην εξάτμιση της υγρασίας από τις ίνες των υφασμάτων.

Λιγότερες οσμές και λιγότερες ζάρες

Πέρα από τη μείωση του χρόνου στεγνώματος, η μέθοδος προσφέρει και άλλα πρακτικά οφέλη. Επειδή τα ρούχα δεν βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης της χαρακτηριστικής μυρωδιάς μούχλας που συχνά συνδέεται με τα ρούχα που αργούν να στεγνώσουν. Η συνεχής κυκλοφορία του αέρα εμποδίζει την παραμονή της υγρασίας στα πιο πυκνά σημεία των υφασμάτων.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η μείωση των ζαρών. Καθώς τα ρούχα παραμένουν κρεμασμένα και χωρίς να ακουμπούν έντονα το ένα το άλλο, στεγνώνουν πιο ομοιόμορφα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερο σιδέρωμα, ιδιαίτερα για τα καθημερινά ρούχα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συνδυασμός απλότητας και αποτελεσματικότητας έχει συμβάλει στη διάδοση της μεθόδου και εκτός Ιαπωνίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το κλίμα δυσκολεύει το φυσικό στέγνωμα των ρούχων για μεγάλο μέρος του χρόνου. Χωρίς να απαιτεί επιπλέον έξοδα και προσαρμοζόμενη εύκολα σε διαφορετικούς χώρους, η τεχνική αυτή αποτελεί μια πρακτική λύση για την καθημερινότητα των νοικοκυριών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης υγρασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

13:10LIFESTYLE

«Στα....επείγοντα» η Νίκη Σκιαδαρέση - Η ανάρτηση με την αδελφή της από το νοσοκομείο

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FOX Sports για Πινέδα: «Δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο Μεξικό» – Τα δεδομένα για Μοντερέι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους προτείνει η εισαγγελέας

12:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» - Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου - Οι θεωρίες συνωμοσίας και ο «τζέντλεμαν» Τραμπ

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν κάνουμε πολιτική βάσει δημοσιευμάτων, αλλά κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων, μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Δασκαλάκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες - Πώς «έδεσαν» την ανθρωποκτονία οι Αρχές

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ατύχημα με αγριογούρουνο κοντά στο αεροδρόμιο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς

12:16ANNOUNCEMENTS

Πρώτο βραβείο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Πράσινων Λύσεων

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

12:09ANNOUNCEMENTS

COSMOTE SD Everything: Νέα σειρά υπηρεσιών για κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων

12:07ΕΥ ΖΗΝ

Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

10:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο - Πού αναμένεται άνοδος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ