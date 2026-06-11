Κρήτη: Εργοδότης ζήτησε πίσω το δώρο Πάσχα λόγω λογιστικού λάθους
Ανακοίνωση «κόλαφος» από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου
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Ένα απίστευτο περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ένας εργοδότης στο Ηράκλειο ζήτησε πίσω το δώρο του Πάσχα που είχε πάρει εργαζόμενος… λόγω λογιστικού λάθους.
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