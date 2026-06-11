Κρήτη: Εργοδότης ζήτησε πίσω το δώρο Πάσχα λόγω λογιστικού λάθους

Ένα απίστευτο περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ένας εργοδότης στο Ηράκλειο ζήτησε πίσω το δώρο του Πάσχα που είχε πάρει εργαζόμενος… λόγω λογιστικού λάθους.

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