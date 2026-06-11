Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου

Snapshot Το τραπεζάκι του αεροπλάνου είναι επιφάνεια υψηλού κινδύνου μικροβιακής μόλυνσης και πρέπει να καθαρίζεται πριν τη χρήση.

Η απολύμανση του τραπεζιού, των μπράτσων και της οθόνης διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης γαστρεντερικών μικροβίων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ταξιδεύουν παιδιά, καθώς αγγίζουν επιφάνειες και μετά το πρόσωπο ή το φαγητό τους.

Επιβάτες στη θέση δίπλα στο παράθυρο εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία UVA και πρέπει να χρησιμοποιούν αντηλιακό ευρέος φάσματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιπλέον μέτρα προστασίας είναι η σκίαση του παραθύρου, η χρήση γυαλιών ηλίου και ελαφρών ρούχων σε ημερήσιες πτήσεις. Snapshot powered by AI

Οι περισσότεροι επιβάτες στο αεροπλάνο ασχολούνται με τα «κλασσικά» ζητήματα: Αν θα έχει καθυστέρηση η πτήση, τι ταινία θα δουν ή αν το σνακ αξίζει τον κόπο. Όμως, σπάνια σκέφτονται δύο πολύ απλά πράγματα που βρίσκονται ακριβώς μπροστά τους και τα οποία, σύμφωνα με γιατρό επειγόντων περιστατικών, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στο πόσο «καθαρό» και ασφαλές είναι το ταξίδι.

Η Δρ. Ανίτα Πατέλ αναφέρει πως δεν είναι κάτι δραματικό ή τρομακτικό. Πρόκειται για δύο μικρές συνήθειες που οι περισσότεροι προσπερνούν, αλλά εκείνη δεν παραλείπει ποτέ. Όπως εξηγεί, αφορούν δύο από τα συνηθισμένα σημεία επαφής μέσα στην καμπίνα: Το τραπεζάκι μπροστά σου και… το παράθυρο δίπλα σου.

Μην χρησιμοποιείτε το τραπεζάκι αν δεν το καθαρίσετε πρώτα

Το τραπεζάκι της θέσης θεωρείται μία από τις πλέον υποτιμημένες επιφάνειες μέσα στο αεροσκάφος. Πάνω του τοποθετούνται λάπτοπ, ποτά, χέρια, υπολείμματα φαγητού και ό,τι άλλο χρησιμοποιούν οι επιβάτες στη διάρκεια μίας πολυσύχναστης πτήσης. Στη συνέχεια, ο επόμενος επιβάτης το ανοίγει και ακουμπά το γεύμα του σαν να έχει μόλις απολυμανθεί.

Η Δρ. Πατέλ αναφέρει ότι εκείνη το καθαρίζει αμέσως μόλις καθίσει, μία πρακτική που θεωρεί απολύτως λογική. Παρά το γεγονός ότι τα αεροσκάφη καθαρίζονται, ο χρόνος μεταξύ των πτήσεων είναι συχνά περιορισμένος, γεγονός που δεν επιτρέπει σχολαστική απολύμανση όλων των επιφανειών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η καμπίνα αποτελεί υγειονομικό κίνδυνο, αλλά ότι οι επιφάνειες υψηλής επαφής χρειάζονται ένα γρήγορο καθάρισμα πριν ακουμπήσουν φαγητό, χέρια ή συσκευές. Η απολύμανση του τραπεζιού, του μάνταλου, των μπράτσων και της οθόνης διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό, ενώ, η χρήση αντισηπτικού πριν το φαγητό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Το βασικό ζήτημα δεν είναι ένας «μύθος μικροβίων», αλλά ο συνδυασμός πολλών χεριών, περιορισμένου χρόνου καθαρισμού και στενών χώρων. Τα γαστρεντερικά μικρόβια μπορούν να μεταδοθούν μέσω μολυσμένων επιφανειών και χεριών, προκαλώντας προβλήματα που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει στην αρχή ενός ταξιδιού.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή όταν ταξιδεύουν παιδιά, καθώς αγγίζουν τα πάντα και στη συνέχεια το πρόσωπο ή το φαγητό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων.

Μην παραμελείτε το αντηλιακό δίπλα στο παράθυρο

Η χρήση αντηλιακού μέσα σε αεροπλάνο μπορεί να φαίνεται περιττή, αφού το περιβάλλον δίνει την αίσθηση πλήρως εσωτερικού χώρου. Ωστόσο, η ύπαρξη παραθύρου και η έκθεση σε μεγάλο υψόμετρο αλλάζουν τα δεδομένα.

Η Δρ. Πατέλ εξηγεί ότι, ειδικά για τους επιβάτες που κάθονται στη θέση δίπλα στο παράθυρο σε ημερήσιες πτήσεις, η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία παραμένει σημαντική. Σε μεγαλύτερα ύψη, η ατμόσφαιρα φιλτράρει λιγότερη ακτινοβολία, ενώ τα παράθυρα των αεροσκαφών μπλοκάρουν κυρίως την UVB, όχι όμως πλήρως την UVA, η οποία συνδέεται με πρόωρη γήρανση του δέρματος και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.

Συνιστώνται απλά μέτρα, όπως η εφαρμογή αντηλιακού ευρέος φάσματος πριν από την επιβίβαση, η σκίαση του παραθύρου κατά τις φωτεινές ώρες ή η χρήση γυαλιών ηλίου και ελαφρών ρούχων.