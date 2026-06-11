Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου

Δύο συνήθειες που φαίνονται αθώες κατά τη διάρκεια πτήσης αλλά μπορεί να σε επηρεάσουν, σύμφωνα με γιατρό

Newsbomb

Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου
UNSPLASH.
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τραπεζάκι του αεροπλάνου είναι επιφάνεια υψηλού κινδύνου μικροβιακής μόλυνσης και πρέπει να καθαρίζεται πριν τη χρήση.
  • Η απολύμανση του τραπεζιού, των μπράτσων και της οθόνης διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης γαστρεντερικών μικροβίων.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ταξιδεύουν παιδιά, καθώς αγγίζουν επιφάνειες και μετά το πρόσωπο ή το φαγητό τους.
  • Επιβάτες στη θέση δίπλα στο παράθυρο εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία UVA και πρέπει να χρησιμοποιούν αντηλιακό ευρέος φάσματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Επιπλέον μέτρα προστασίας είναι η σκίαση του παραθύρου, η χρήση γυαλιών ηλίου και ελαφρών ρούχων σε ημερήσιες πτήσεις.
Snapshot powered by AI

Οι περισσότεροι επιβάτες στο αεροπλάνο ασχολούνται με τα «κλασσικά» ζητήματα: Αν θα έχει καθυστέρηση η πτήση, τι ταινία θα δουν ή αν το σνακ αξίζει τον κόπο. Όμως, σπάνια σκέφτονται δύο πολύ απλά πράγματα που βρίσκονται ακριβώς μπροστά τους και τα οποία, σύμφωνα με γιατρό επειγόντων περιστατικών, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στο πόσο «καθαρό» και ασφαλές είναι το ταξίδι.

Η Δρ. Ανίτα Πατέλ αναφέρει πως δεν είναι κάτι δραματικό ή τρομακτικό. Πρόκειται για δύο μικρές συνήθειες που οι περισσότεροι προσπερνούν, αλλά εκείνη δεν παραλείπει ποτέ. Όπως εξηγεί, αφορούν δύο από τα συνηθισμένα σημεία επαφής μέσα στην καμπίνα: Το τραπεζάκι μπροστά σου και… το παράθυρο δίπλα σου.

Μην χρησιμοποιείτε το τραπεζάκι αν δεν το καθαρίσετε πρώτα

Το τραπεζάκι της θέσης θεωρείται μία από τις πλέον υποτιμημένες επιφάνειες μέσα στο αεροσκάφος. Πάνω του τοποθετούνται λάπτοπ, ποτά, χέρια, υπολείμματα φαγητού και ό,τι άλλο χρησιμοποιούν οι επιβάτες στη διάρκεια μίας πολυσύχναστης πτήσης. Στη συνέχεια, ο επόμενος επιβάτης το ανοίγει και ακουμπά το γεύμα του σαν να έχει μόλις απολυμανθεί.

Η Δρ. Πατέλ αναφέρει ότι εκείνη το καθαρίζει αμέσως μόλις καθίσει, μία πρακτική που θεωρεί απολύτως λογική. Παρά το γεγονός ότι τα αεροσκάφη καθαρίζονται, ο χρόνος μεταξύ των πτήσεων είναι συχνά περιορισμένος, γεγονός που δεν επιτρέπει σχολαστική απολύμανση όλων των επιφανειών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η καμπίνα αποτελεί υγειονομικό κίνδυνο, αλλά ότι οι επιφάνειες υψηλής επαφής χρειάζονται ένα γρήγορο καθάρισμα πριν ακουμπήσουν φαγητό, χέρια ή συσκευές. Η απολύμανση του τραπεζιού, του μάνταλου, των μπράτσων και της οθόνης διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό, ενώ, η χρήση αντισηπτικού πριν το φαγητό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Το βασικό ζήτημα δεν είναι ένας «μύθος μικροβίων», αλλά ο συνδυασμός πολλών χεριών, περιορισμένου χρόνου καθαρισμού και στενών χώρων. Τα γαστρεντερικά μικρόβια μπορούν να μεταδοθούν μέσω μολυσμένων επιφανειών και χεριών, προκαλώντας προβλήματα που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει στην αρχή ενός ταξιδιού.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή όταν ταξιδεύουν παιδιά, καθώς αγγίζουν τα πάντα και στη συνέχεια το πρόσωπο ή το φαγητό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων.

Μην παραμελείτε το αντηλιακό δίπλα στο παράθυρο

Η χρήση αντηλιακού μέσα σε αεροπλάνο μπορεί να φαίνεται περιττή, αφού το περιβάλλον δίνει την αίσθηση πλήρως εσωτερικού χώρου. Ωστόσο, η ύπαρξη παραθύρου και η έκθεση σε μεγάλο υψόμετρο αλλάζουν τα δεδομένα.

Η Δρ. Πατέλ εξηγεί ότι, ειδικά για τους επιβάτες που κάθονται στη θέση δίπλα στο παράθυρο σε ημερήσιες πτήσεις, η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία παραμένει σημαντική. Σε μεγαλύτερα ύψη, η ατμόσφαιρα φιλτράρει λιγότερη ακτινοβολία, ενώ τα παράθυρα των αεροσκαφών μπλοκάρουν κυρίως την UVB, όχι όμως πλήρως την UVA, η οποία συνδέεται με πρόωρη γήρανση του δέρματος και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.

Συνιστώνται απλά μέτρα, όπως η εφαρμογή αντηλιακού ευρέος φάσματος πριν από την επιβίβαση, η σκίαση του παραθύρου κατά τις φωτεινές ώρες ή η χρήση γυαλιών ηλίου και ελαφρών ρούχων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού: Παππούς παρέλαβε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό και κανείς δεν το αντιλήφθηκε

23:44LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα σε «ρυθμό» Μουντιάλ: Σχεδιάζει πάρτυ για να υποστηρίξει την πατρίδα της, Κολομβία

23:39ΥΓΕΙΑ

Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου

23:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πελάτης μου είναι ο Θεός»: Δείτε εκλπηκτικές φωτογραφίες από τα εγκαίνια της Sagrada Familia, του θαύματος αρχιτεκτονικής, που ολοκληρώθηκαν χτες

23:30TRAVEL

Το «μυστικό» για φθηνότερα ταξίδια: Πότε να κλείνεις ξενοδοχείο για να έχεις έκπτωση έως 40%

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργοδότης ζήτησε πίσω το δώρο Πάσχα λόγω λογιστικού λάθους

23:14LIFESTYLE

Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά» - Η εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πετρέλαιο: Πτώση της τιμής του κάτω από τα 90 δολάρια

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Αν δεν υπάρξει πολιτικό σχέδιο που θα δώσει ελπίδα, μπορώ να αποσυρθώ από την πολιτική

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταύρος Καφούνης: «Ήρθε η ώρα να εξοφληθεί η υποσχετική της περσινής ΔΕΘ»

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: H βεβαιότητα έχει κόστος- Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην ευρωζώνη

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Νίκο Σερβετά: «Η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος που καταλάβαινες τον κόσμο» - Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ