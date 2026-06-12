Ρωσία: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την τοπική ηγεσία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιοχής, Γεγκόρ Κοβαλτσούκ, προχώρησε σε μια λακωνική ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Telegram αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη δύο μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομειακές μονάδες, χωρίς πάντως να δώσει στη δημοσιότητα επιπλέον στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ή το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Την ίδια ώρα, η συγκεκριμένη επαρχία μετατρέπεται όλο και πιο συχνά σε πεδίο εχθροπραξιών. Η περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία γειτνιάζει απευθείας με τα ουκρανικά σύνορα, αποτελεί σταθερό στόχο για το Κίεβο, με τις επιθέσεις με drones και πυροβολικό να έχουν πυκνώσει αισθητά το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές αλλά και θύματα μεταξύ των πολιτών.