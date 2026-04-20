Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται οι συναυλίες του

Οι επικείμενες εμφανίσεις του Κάνιε Γουέστ στην Πολωνία και την Ελβετία ακυρώθηκαν, καθώς ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σταματήσει ή αναβάλει τις εμφανίσεις του Αμερικανού ράπερ λόγω του σάλου που έχουν προκαλέσει τα αντισημιτικά του σχόλια.

Η ελβετική ποδοσφαιρική ομάδα Βασιλεία (FC Bacel) η οποία είναι υπεύθυνη για τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο St Jakob-Park, δήλωσε στο Reuters το Σάββατο ότι, αφού εξέτασε το αίτημα για να εμφανιστεί η Γουεστ τον Ιούνιο, αποφάσισε να μην δώσει το «πράσινο φως». «Δεν μπορούμε, σύμφωνα με τις αξίες μας, να παρέχουμε πλατφόρμα για τον εν λόγω καλλιτέχνη σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε εκπρόσωπος του συλλόγου.

Την Παρασκευή, το Στάδιο της Σιλεσίας στο Χορζόφ της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει επίσης την επερχόμενη συναυλία του Γουέστ στις 19 Ιουνίου, αφού το πολωνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να απαγορεύσει στον Γουέστ να εμφανιστεί στη χώρα.

«Η συναυλία του Ye (Kάνιε Γουέστ), που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου 2026 στο Superauto.pl Silesian Stadium, δεν θα πραγματοποιηθεί για τυπικούς και νομικούς λόγους», ανακοίνωσε ο διευθυντής του χώρου, Adam Strzyzewski, σε δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του σταδίου.

Η υπουργός Πολιτισμού της Πολωνίας, Μάρτα Τσιενκόφσκα, δήλωσε νωρίτερα ότι η «προώθηση του ναζισμού» από τον Γουέστ βρισκόταν σε «προφανή αντίθεση με τις αξίες της Πολωνίας» και καταδίκασε τον Γουέστ ως καλλιτέχνη που «δηλώνει ανοιχτά ότι αγαπά τον Χίτλερ, που προωθεί τη ναζιστική ιδεολογία και βγάζει χρήματα πουλώντας μπλουζάκια με τη σβάστικα».

«Σε μια χώρα που σημαδεύεται από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι πρόκειται απλώς για ψυχαγωγία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Η Βαρσοβία πρόσθεσε έχει τα μέσα να απαγορεύσει την είσοδο ανεπιθύμητων ατόμων και, εάν χρειαστεί, «θα καταφύγει σε αυτά».

Οι αποφάσεις της Πολωνίας και της FC Basel ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες αφότου ο 48χρονος ράπερ, γνωστός νομικά ως Ye, ανέβαλε μια συναυλία στη Μασσαλία της Γαλλίας, αφού οι τοπικές αρχές εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βρετανία εμπόδισε επίσης τον Γουέστ να ταξιδέψει εκεί για να ηγηθειί του φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου, με αποτέλεσμα την ακύρωση ολόκληρου του φεστιβάλ στο οποίο είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί για τρεις νύχτες τον Ιούλιο. Οι μόνοι εναπομείναντες σταθμοί στην ανακοινωθείσα ευρωπαϊκή περιοδεία του Αμερικανού ράπερ είναι πλέον η Τουρκία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Μαδρίτη και η Πορτογαλία.

Ο Γουέστ έχει δηλώσει στο παρελθόν «Αγαπώ τους Ναζί», έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ, έχει πουλήσει μπλουζάκια με σβάστικα στην ιστοσελίδα του, ενώ πέρυσι κυκλοφόρησε ένα κομμάτι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο απαγορεύτηκε από αρκετές πλατφόρμες streaming.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη διαφήμιση στην Wall Street Journal δηλώνοντας «Δεν είμαι Ναζί ούτε αντισημίτης» και «Αγαπώ τους Εβραίους». Απέδωσε την αντισημιτική του συμπεριφορά σε ένα «μανιακό επεισόδιο» που προκλήθηκε από τη διπολική διαταραχή τύπου 1 από την οποία πάσχει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γουέστ ζήτησε συγγνώμη: ο ράπερ δημοσίευσε μια δήλωση στα εβραϊκά το 2023 , ζητώντας συγχώρεση από τους Εβραίους, αλλά την πήρε πίσω και αυτοανακηρύχθηκε Ναζί το 2025.