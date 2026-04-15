Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Snapshot Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος με εγκεφαλική αιμορραγία.

Υποβλήθηκε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού για να σταματήσει η αιμορραγία.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκαν στο νοσοκομείο για ενημέρωση και στήριξη.

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν σε συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του, υποβλήθηκε σε σειρά επειγουσών απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες αποκάλυψαν ότι είχε υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, οδηγώντας σε εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία, το ιατρικό επιτελείο προχώρησε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος.

Πρόκειται για ενδαγγειακή μέθοδο κατά την οποία προωθείται καθετήρας μέχρι το σημείο της ρήξης προκειμένου να αποκλειστεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος.

Στο πλευρό του στο νοσοκομείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της υγείας του στενού του συνεργάτη, όσο και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

