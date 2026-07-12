Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα Αρφαρά Μεσσηνίας

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα

Ανθή Κουρεντζή

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα Αρφαρά Μεσσηνίας
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Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός κατάγραφηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Αρφαρών, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

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