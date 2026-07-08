Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κίσσαμο Χανίων

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 01:18 της Τετάρτης (08/07) και το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά των Φαλασάρνων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,7 χιλιόμετρα.