Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κίσσαμο Χανίων
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/07)
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Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 01:18 της Τετάρτης (08/07) και το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά των Φαλασάρνων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,7 χιλιόμετρα.
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