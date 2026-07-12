Διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια – Αισθητή δόνηση 3,4 Ρίχτερ στην Αττική
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων
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Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/07) στο Προκόπι Ευβοίας.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Μετασεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,7 και 3,3 και 2,1 Ρίχτερ κατέγραψε το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.
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