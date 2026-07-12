Φωτιά στον Ωρωπό - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού.

Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβεστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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