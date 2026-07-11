Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

Ένα κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών χάθηκε προσωρινά από το οπτικό πεδίο των κηδεμόνων του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στην οικογένεια όσο και στους λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του παιδιού.

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