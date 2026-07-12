Φωτιά σε βαγόνι «καθήλωσε» το τρένο στη Λάρισα – Ατελείωτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Αντί για τις 07:30 το πρωί, οι επιβάτες ενημερώθηκαν στις 10:30 ότι θα φύγουν με λεωφορεία

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Φωτιά σε βαγόνι «καθήλωσε» το τρένο στη Λάρισα – Ατελείωτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το προγραμματισμένο τρένο από Λάρισα προς Αθήνα καθυστέρησε σημαντικά λόγω φωτιάς σε βαγόνι.
  • Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι η μετακίνησή τους θα γινόταν με λεωφορεία μετά την ακύρωση του δρομολογίου.
  • Η καθυστέρηση συνεχίστηκε στην οδική μεταφορά, με το λεωφορείο να φτάνει στην Αθήνα πολύ αργότερα από το αναμενόμενο.
  • Συνολικά, οι επιβάτες υπέστησαν εννέα ώρες καθυστέρηση και έξι ώρες καθυστέρηση άφιξης στην Αθήνα.
  • Η ταλαιπωρία προκάλεσε έντονη κόπωση και εκνευρισμό στους επιβάτες.
Snapshot powered by AI

Σε μεγάλη ταλαιπωρία εξελίχθηκε το ταξίδι για δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να μετακινηθούν το πρωί από τη Λάρισα με προορισμό την Αθήνα. Η προγραμματισμένη αναχώρηση του τρένου είχε οριστεί για τις 07:30 το πρωί, ωστόσο η πραγματικότητα επιφύλασσε μια εξαντλητική καθυστέρηση.

Μέχρι και τις 10:30 –την ώρα δηλαδή που το τρένο θα έπρεπε κανονικά να φτάνει στον Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα– οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στη Λάρισα χωρίς να έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε ήταν που ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους πως, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε βαγόνι, η μετακίνησή τους προς την πρωτεύουσα θα γινόταν τελικά με λεωφορεία.

Η ταλαιπωρία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνεχίστηκε και στους οδικούς άξονες. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις 16:30 το απόγευμα, το λεωφορείο που μετέφερε τους επιβάτες δεν είχε καταφέρει ακόμα να φτάσει στην Αθήνα. Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής τους και βρίσκονται πλέον έξι ώρες πίσω από την αναμενόμενη ώρα άφιξής τους, με την εξάντληση και τον εκνευρισμό να έχουν χτυπήσει «κόκκινο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Γέλοουστοουν: Βίσονας εκτόξευσε τουρίστα σε ύψος δυόμιση μέτρων μπροστά στα μάτια του εγγονό του

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του πρώην εμίρη σεΐχη Χάμαντ Μπιν Χαλίφ αλ Θάνι

17:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νέα Ιωνία: Στον Άγιο Στέφανο ο Αμερικής Ελπιδοφόρος για τα 100 χρόνια θεμελίωσης του Ιερού Ναού

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό: «Διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε σπίτια», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος - Ήχησε το 112

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς - Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το κατηγορητήριο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βαγόνι «καθήλωσε» το τρένο στη Λάρισα – Ατελείωτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό - Ήχησε το 112

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Έρλινγκ Χάαλαντ: Ποια είναι η 22χρονη σύντροφός του Ιζαμπέλ - «Εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί-«αρπαχτές» στην Αθήνα: Οι «χρυσές» διαδρομές και οι ποινές στους παραβάτες – Τι πρέπει να ξέρει ο επιβάτης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Νεκρός 47χρονος Ρουμάνος στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών σε Καστοριά και Κοζάνη

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παρίσι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμά του

15:39ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν νόμιμα»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

15:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στα Αρφαρά Μεσσηνίας

15:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι - Στην μάχη και ένα ελικόπτερο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνια πολλά, Μου Ντενγκ: To τριήμερο πάρτι γενεθλίων για τον ιπποπόταμο σταρ της Ταϊλάνδης

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΑΑΔΕ - Τα μετέφερε φορτηγό χωρίς ψυγείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΑΑΔΕ - Τα μετέφερε φορτηγό χωρίς ψυγείο

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς - Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το κατηγορητήριο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό: «Διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε σπίτια», λέει στο Newsbomb ο δήμαρχος - Ήχησε το 112

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ωρωπό - Ήχησε το 112

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στα social media με... viral παντελόνι από γνωστό πολυκατάστημα: «Θα μας σκοτώσει, παρά λίγο να σπάσω τον λαιμό μου 46 φορές»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί-«αρπαχτές» στην Αθήνα: Οι «χρυσές» διαδρομές και οι ποινές στους παραβάτες – Τι πρέπει να ξέρει ο επιβάτης

10:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία – Τι απαντά η FIFA

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»: «Όταν λυγίζω σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βαγόνι «καθήλωσε» το τρένο στη Λάρισα – Ατελείωτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Επίθεση» Φουρνιέ σε Γιαννακόπουλο

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Έρλινγκ Χάαλαντ: Ποια είναι η 22χρονη σύντροφός του Ιζαμπέλ - «Εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Νεκρός 47χρονος Ρουμάνος στην θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

15:08LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι - Στην μάχη και ένα ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ