Φωτιά σε βαγόνι «καθήλωσε» το τρένο στη Λάρισα – Ατελείωτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Snapshot Το προγραμματισμένο τρένο από Λάρισα προς Αθήνα καθυστέρησε σημαντικά λόγω φωτιάς σε βαγόνι.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι η μετακίνησή τους θα γινόταν με λεωφορεία μετά την ακύρωση του δρομολογίου.

Η καθυστέρηση συνεχίστηκε στην οδική μεταφορά, με το λεωφορείο να φτάνει στην Αθήνα πολύ αργότερα από το αναμενόμενο.

Συνολικά, οι επιβάτες υπέστησαν εννέα ώρες καθυστέρηση και έξι ώρες καθυστέρηση άφιξης στην Αθήνα.

Η ταλαιπωρία προκάλεσε έντονη κόπωση και εκνευρισμό στους επιβάτες. Snapshot powered by AI

Σε μεγάλη ταλαιπωρία εξελίχθηκε το ταξίδι για δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να μετακινηθούν το πρωί από τη Λάρισα με προορισμό την Αθήνα. Η προγραμματισμένη αναχώρηση του τρένου είχε οριστεί για τις 07:30 το πρωί, ωστόσο η πραγματικότητα επιφύλασσε μια εξαντλητική καθυστέρηση.

Μέχρι και τις 10:30 –την ώρα δηλαδή που το τρένο θα έπρεπε κανονικά να φτάνει στον Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα– οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στη Λάρισα χωρίς να έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε ήταν που ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους πως, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε βαγόνι, η μετακίνησή τους προς την πρωτεύουσα θα γινόταν τελικά με λεωφορεία.

Η ταλαιπωρία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνεχίστηκε και στους οδικούς άξονες. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις 16:30 το απόγευμα, το λεωφορείο που μετέφερε τους επιβάτες δεν είχε καταφέρει ακόμα να φτάσει στην Αθήνα. Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής τους και βρίσκονται πλέον έξι ώρες πίσω από την αναμενόμενη ώρα άφιξής τους, με την εξάντληση και τον εκνευρισμό να έχουν χτυπήσει «κόκκινο».