Στο Παρίσι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμά του
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.
Την Τρίτη 14 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.
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Στο Παρίσι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμά του
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