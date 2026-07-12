Στο Παρίσι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμά του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.