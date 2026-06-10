Η Αυστραλία βάζει όριο στην κάνναβη για οδηγούς

Αν και η ιατρική κάνναβη είναι νόμιμη στην Αυστραλία από το 2016, μέχρι σήμερα οι κάτοχοι σχετικής ιατρικής συνταγής αντιμετωπίζονταν ακριβώς όπως και οι χρήστες ψυχαγωγικής κάνναβης σε έναν οδικό έλεγχο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας