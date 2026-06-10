Η Αυστραλία βάζει όριο στην κάνναβη για οδηγούς
Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη στον κόσμο που θεσπίζει συγκεκριμένο όριο THC για τους οδηγούς, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην οδική ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών που χρησιμοποιούν ιατρική κάνναβη.
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Αν και η ιατρική κάνναβη είναι νόμιμη στην Αυστραλία από το 2016, μέχρι σήμερα οι κάτοχοι σχετικής ιατρικής συνταγής αντιμετωπίζονταν ακριβώς όπως και οι χρήστες ψυχαγωγικής κάνναβης σε έναν οδικό έλεγχο.
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