UKMTO: Επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοικτά των ΗΑΕ – Προκλήθηκε πυρκαγιά
Νέα επίθεση σε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Εμπορικό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα περίπου 11 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κορ Φακκάν, στον Κόλπο του Ομάν, στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).
Σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, την οποία κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο το πλήρωμα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.
Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, περίπου 20 πλοία στην ευρύτερη περιοχή έχουν δεχθεί επιθέσεις, ενώ η ένταση έχει περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.
