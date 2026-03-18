Τα ΗΑΕ ενδέχεται να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να ενταχθούν σε μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά το σχεδόν πλήρες κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από το Ιράν, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που διεξάγει με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Την πληροφορία αποκάλυψε την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος των Εμιράτων. Ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και πως μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί κάποιο επίσημο σχέδιο.

Όπως ανέφερε, «μεγάλες χώρες» από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή του διεθνούς εμπορίου και της ενέργειας μέσω της περιοχής.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

