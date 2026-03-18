Περίπου 90 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου

Περίπου 90 πλοία, ανάμεσά τους πετρελαιοφόρα, έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου με τοΙράν να εξακολουθεί να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ώρα που η πλωτή οδός έχει ουσιαστικά κλείσει, σύμφωνα με πλατφόρμες ναυτιλιακών και εμπορικών δεδομένων.

Πολλά από τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά ήταν οι λεγόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις που απέφευγαν τις κυρώσεις και την εποπτεία της Δύσης, οι οποίες πιθανότατα έχουν δεσμούς με το Ιράν, ανέφερε η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence. Πιο πρόσφατα, πλοία με δεσμούς με την Ινδία και το Πακιστάν έχουν επίσης διασχίσει με επιτυχία τα Στενά, καθώς οι κυβερνήσεις ενέτειναν τις διαπραγματεύσεις.

Καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους να στείλουν πολεμικά πλοία και να ανοίξουν ξανά τα Στενά, ελπίζοντας να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής κυκλοφορίας μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, μιας πλωτής οδού για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου που προμηθεύει περίπου το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σταματήσει από τις αρχές Μαρτίου, μετά την έναρξη του πολέμου. Περίπου 20 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην περιοχή.

Ωστόσο, το Ιράν έχει καταφέρει να εξάγει πολύ πάνω από 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλατφόρμας εμπορικών δεδομένων και ανάλυσης Kpler. Λόγω των δυτικών κυρώσεων και των συναφών κινδύνων, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου.

Υπήρξε «συνεχής ανθεκτικότητα» στους όγκους εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, δήλωσε η αναλύτρια εμπορικού κινδύνου της Kpler, Ana Subasic. Το Ιράν έχει καταφέρει να επωφεληθεί από τις πωλήσεις πετρελαίου και επίσης να «διατηρήσει τη δική του εξαγωγική αρτηρία» χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του σημείου συμπίεσης, δήλωσε ο Κουν Κάο, διευθυντής πελατών στην εταιρεία συμβούλων Reddal.

Οι εκτιμήσεις των δεδομένων για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα δεδομένα για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Τουλάχιστον 89 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ 1ης και 15ης Μαρτίου - συμπεριλαμβανομένων 16 πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με την Lloyd's List Intelligence, από περίπου 100 έως 135 διελεύσεις πλοίων την ημέρα πριν από τον πόλεμο. Πάνω από το ένα πέμπτο των 89 πλοίων πιστεύεται ότι ήταν συνδεδεμένα με το Ιράν, ενώ πλοία συνδεδεμένα με την Κίνα και την Ελλάδα είναι μεταξύ των υπολοίπων, ανέφερε. Κι άλλα σκάφη έχουν επίσης περάσει.

Το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Karachi, με σημαία Πακιστάν, που ελέγχεται από την Pakistan National Shipping Corp., πέρασε από τα Στενά την Κυριακή, ανέφερε η Lloyd's List Intelligence. Ο Shariq Amin, εκπρόσωπος του Pakistan Port Trust, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ποια διαδρομή ακολούθησε το πλοίο MT Karachi, αλλά είπε ότι το πλοίο θα φτάσει σύντομα με ασφάλεια στο Πακιστάν.

Τα πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG) με σημαία Ινδίας, Shivalik και Nanda Devi, που ανήκουν και τα δύο στην κρατική Shipping Corp. of India, διέσχισαν επίσης το στενό γύρω στις 13 ή 14 Μαρτίου, σύμφωνα με την Lloyd's List Intelligence. Το LPG χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο μαγειρέματος από εκατομμύρια ινδικά νοικοκυριά.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε στους Financial Times ότι τα δύο πλοία κατάφεραν να περάσουν μετά από συνομιλίες με το Ιράν. Το Ιράκ βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες με το Ιράν για να επιτρέψει σε ιρακινά πετρελαιοφόρα να περάσουν από το Ορμούζ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ινδίας.

Τα πλοία ενδέχεται να διέρχονται «με τουλάχιστον κάποιο επίπεδο διπλωματικής παρέμβασης», δήλωσε ο Richard Meade, αρχισυντάκτης της Lloyd's List. Έτσι, το Ιράν μπορεί να έχει «δημιουργήσει ουσιαστικά έναν ασφαλή διάδρομο» με ορισμένα πλοία να περνούν κοντά στις ιρανικές ακτές.

Ορισμένα πλοία κοντά ή μέσα στα Στενά διαπιστώθηκε ότι έχουν δηλώσει ότι συνδέονται με την Κίνα ή ότι έχουν αποκλειστικά κινέζικο πλήρωμα για να μειώσουν τον κίνδυνο επίθεσης, βάσει προηγούμενης ανάλυσης στην πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι εκμεταλλεύονταν τους στενότερους δεσμούς της Κίνας με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 40%, φτάνοντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και το Ιράν έχει απειλήσει ότι δεν θα επιτρέψει να περάσει «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» που προορίζεται για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους.

Σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των τιμών του πετρελαίου, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διασχίσουν το Στενά. «Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αποχωρήσει και εμείς το αφήσαμε αυτό να συμβεί για να προμηθεύσουμε τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, το οποίο είναι κλειδί για το πετρελαϊκό δίκτυο και τις εξαγωγές του Ιράν, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει πλήξει τις πετρελαϊκές υποδομές του .

Τα τελευταία περάσματα μέσω του Ορμούζ δείχνουν ότι τα Στενά δεν ήταν απλώς «κλειστά». Έκλεισαν επιλεκτικά έναντι ορισμένων μεταφορών, ενώ εξακολουθούν να λειτουργουν για τις ιρανικές εξαγωγές και για ένα στενό σύνολο ανεκτών μη ιρανικών μετακινήσεων, είπε.

Ωστόσο, εάν το σχέδιο του Ιράν είναι να «προκαλέσει πόνο μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που επιτρέπει να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ μπορεί να είναι πολύ περιορισμένος», έγραψαν σε ερευνητικό σημείωμα οι στρατηγικοί αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας ING, Γουόρεν Πάτερσον και Εβά Μάνθεϊ.

