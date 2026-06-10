Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Γενικά, η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι πάντα η ώρα της ημέρας που σας επιτρέπει να το κάνετε με συνέπεια.

Αλλά ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η άσκηση αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να προσφέρει ελαφρώς ισχυρότερα οφέλη για την αρτηριακή πίεση, αν και τα στοιχεία είναι ανάμεικτα και οι ειδικοί τονίζουν ότι το τακτικό περπάτημα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ώρα που δείχνει το ρολόι.

Το περπάτημα είναι χρήσιμο, επειδή ακόμη και μία συνεδρία μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση για αρκετές ώρες μετά, μια αντίδραση γνωστή ως υπόταση μετά την άσκηση. Με την πάροδο του χρόνου, το τακτικό γρήγορο περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη υγιέστερων αιμοφόρων αγγείων, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, στην μείωση του στρες και στην ευκολότερη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.

Είναι καλύτερο το πρωινό ή το βραδινό περπάτημα;

Οι βραδινοί ή οι απογευματινοί περίπατοι μπορεί να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα για ορισμένους, εν μέρει επειδή η αρτηριακή πίεση αλλάζει φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αρτηριακή πίεση συχνά αυξάνεται το πρωί και τείνει να μειώνεται αργότερα, επομένως το χρονικό παράθυρο άσκησης μπορεί να επηρεάσει πότε εμφανίζεται το προσωρινό αποτέλεσμα μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι αρκετά ισχυρή για να κάνει τους πρωινούς περιπάτους «λάθος». Αν το πρωί είναι η πιο πιθανή στιγμή για να περπατήσετε, αυτή είναι πιθανώς η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε;

Στοχεύστε σε έναν ζωηρό ρυθμό. Ένας απλός οδηγός είναι ότι θα πρέπει να μπορείτε να μιλάτε, αλλά όχι να τραγουδάτε. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έντασης αερόβια δραστηριότητα και το γρήγορο περπάτημα προσμετράται σε αυτό.

Για πολλούς, αυτό σημαίνει περίπου 30 λεπτά περπατήματος τις περισσότερες ημέρες. Αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό, ξεκινήστε με 10 λεπτά και αυξήστε σταδιακά.

Τι κάνει το περπάτημα πιο αποτελεσματικό;

Ο χρονισμός βοηθάει λιγότερο από τη συνέπεια. Το περπάτημα είναι πιο πιθανό να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση όταν γίνεται μέρος μιας ευρύτερης ρουτίνας που περιλαμβάνει λιγότερο καθισιό, καλύτερο ύπνο, διαχείριση του στρες, μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή και περιορισμό της υπερβολικής ποσότητας νατρίου (αλάτι) και αλκοόλ. Το CDC αναφέρει επίσης την τακτική σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή, τη διαχείριση βάρους, την αποχή από το κάπνισμα και τη διαχείριση του στρες ως βασικά βήματα του τρόπου ζωής για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Οι σύντομοι περίπατοι εξακολουθούν να μετράνε. Ένας δεκάλεπτος περίπατος μετά το μεσημεριανό γεύμα, ένας άλλος μετά τη δουλειά και ένας σύντομος βραδινός περίπατος μπορούν να αθροιστούν χωρίς να χρειάζεται ένα «επίσημο παράθυρο» ημερήσιας προπόνησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το περπάτημα μετά το δείπνο καλό για την αρτηριακή πίεση;

Μπορεί να είναι. Ένας ήπιος βραδινός περίπατος μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του στρες, να υποστηρίξει την πέψη και να προσθέσει χρήσιμη δραστηριότητα συνολικά στην ημέρα. Αποφύγετε την πολύ έντονη άσκηση κοντά στην ώρα που θα ξαπλώσετε για βράδυ εάν διαταράσσει τον ύπνο σας.

Πόσο σύντομα μπορεί το περπάτημα να μειώσει την αρτηριακή πίεση;

Ένα μόνο γρήγορο περπάτημα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση για αρκετές ώρες. Η μακροπρόθεσμη βελτίωση, όμως, συνήθως προέρχεται από το τακτικό περπάτημα για εβδομάδες και μήνες.

Συμπέρασμα

Η καλύτερη ώρα για να περπατήσετε για μέγιστη θετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση είναι η ώρα που μπορείτε να τηρείτε τις περισσότερες ημέρες. Οι απογευματινές ή βραδινές βόλτες μπορεί να προσφέρουν ένα μικρό πλεονέκτημα για ορισμένα άτομα, αλλά η συνέπεια είναι πιο σημαντική από τον τέλειο συγχρονισμό.

Για την υγεία της καρδιάς, στοχεύστε σε τακτικό ζωηρό περπάτημα, αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια και αντιμετωπίστε το περπάτημα ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, ύπνο, έλεγχο του στρες και ιατρική περίθαλψη όταν χρειάζεται.

Πηγές:

health.com

heart.org

cdc.gov

heart.org