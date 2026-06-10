Αυξήσεις 60%-95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών - Τι απαντάει ο Κισσάμου Αμφιλόχιος

Snapshot Το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου αυξάνει τις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ, με αυξήσεις από 60% έως 95%.

Οι νέες αποδοχές ισοδυναμούν με το 90% του μισθού ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ενώ για Τιτουλάριους Επισκόπους και Βοηθούς Επισκόπους ορίζονται στο 70% αυτής της βάσης.

Ο Μητροπολίτης Κισάμου Αμφιλόχιος εξέφρασε προβληματισμό για το μέγεθος και τη χρονική συγκυρία της αύξησης, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία και την ανάγκη για προσοχή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αρκετοί Αρχιερείς διαθέτουν μέρος των αποδοχών τους σε φιλανθρωπίες και προανήγγειλε ότι θα διαθέτει μηνιαίως 500 ευρώ για την υποστήριξη σχολείου ειδικής εκπαίδευσης και υποτροφίες σε άριστους μαθητές.

Η Εκκλησία ζητά διαχρονικά από την Πολιτεία μέτρα για τη στήριξη του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστη η προέλευση της συγκεκριμένης διάταξης για τις αυξήσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη συζήτηση και ποικίλα σχόλια έχουν προκύψει εσχάτως κυρίως στην ατελείωτη χοάνη του διαδικτύου έπειτα από την απόφαση για αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 60% έως και 95% κι προκύπτουν από σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το οποίο αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις ρύθμισης οφειλών.

Ποιες είναι οι αυξήσεις

Αναλυτικότερα στο άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και για τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιουχους και άλλες ευπαθείς ομάδες, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπει, ουσιαστικά, ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.

Οι σημερινές συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου (βασικός μισθός 2.740 ευρώ + έξοδα παράστασης 100 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ) ανέρχονται σε 2.840-2.915 ευρώ μηνιαίως.

Σε ότι αφορά τις αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 – 2.475 ευρώ μηνιαίως (βασικός μισθός 2.350 ευρώ + έξοδα παράστασης 50 ευρώ + επίδομα διδακτορικού 75 ευρώ ή μεταπτυχικού 45 ευρώ).

Με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές αυξάνονται κατά 60,27% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8% έως 94,65% για τον κάθε μητροπολίτη.

Αναλυτικά το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί αποδοχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 145 διαμορφώνεται ως εξής:

Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (σ.σ. 5.191 ευρώ), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή

Tι απαντάει ο Μητροπολίτης Κισσάμου

Σ χετικά με το θέμα των αμοιβών εκτενές άρθρο - απάντηση δημοσίευσε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος:

Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο τίτλος για τις σκέψεις, τον προβληματισμό που ακολουθεί· λόγια δανεισμένα από τον 33ο Ψαλμό του Δαυίδ (στ.11), καθώς ο λόγος αυτός του Προφητάνακτος Δαυίδ έχει ευχαριστιακή προοπτική. Ξέρω όμως πως είναι επίκαιρος αφού πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τον πολλαπλασιασμό όχι των 5 άρτων στην έρημο, αλλά των αποδοχών των Αρχιερέων.

Ο λόγος περί του άρθρου 56 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών λοιπόν, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο αυτό οι μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών «.. ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.4354/2015 (Α΄176), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών». Το ποσοστό αυτό, όπως ερμηνεύουν οι έχοντες γνώση του θέματος, «έναντι ορίων αποδοχών», αφορά τον μισθό που λαμβάνει ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Ρωτώντας πόσο μισθό λαμβάνει ένας Γενικός Γραμματέας, καθώς δεν γνώριζα, αντιλήφθηκα ότι οι μηνιαίες αποδοχές ενός Μητροπολίτη, εφ΄ όσον το άρθρο αυτό ψηφιστεί, σχεδόν διπλασιάζονται.

Εδώ λοιπόν είναι που αρχίζει ο προβληματισμός, τον οποίο και καταθέτω εν είδει δημόσιας εξομολόγησης. Επιθυμώ, προοιμιακά, να δηλώσω τα εξής:

1. Γνωρίζω πολλούς Αρχιερείς οι οποίοι τον μισθό τους τον διαθέτουν σε πλήθος αγαθοεργιών, πάσης φύσεως. Συνεπώς θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, εάν ψηφιστεί, οι δυνατότητες στήριξης και αρωγής αναγκεμένων συνανθρώπων θα πολλαπλασιαστούν.

2. Τον προβληματισμό, τις σκέψεις και τις απόψεις, την εξομολόγηση μας αυτή, καταθέσαμε «εν Συνόδω», ενώπιον όλων των σεπτών μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στην πρόσφατη Σύνοδο της 5ης τρ. μηνός. Προβληματισμός που τέθηκε όχι μόνον από τον γράφοντα.

3. Η δημόσια αυτή κατάθεση ουδεμία αντιπολιτευτική διάθεση έχει. Όποια εξουσία και αν θα ήταν το αυτό θα πράτταμε και θα λέγαμε, λειτουργώντας ‘κατά συνείδηση’· το παρελθόν εξ΄ άλλου βεβαιώνει του λόγου το αληθές.

4. Διαφωνώ, σε απόλυτο βαθμό, με τα όσα γράφονται σε τινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχόλια, ειρωνείες και ύβρεις εναντίον της Εκκλησίας, καθώς είναι σαφές ότι κάποιοι δράττονται της, όπως θεωρούν, «ευκαιρίας» να λοιδορήσουν την Εκκλησία, ενδεχομένως χωρίς να έχουν συνείδηση ότι Εκκλησία δεν είναι οι 130-140 Αρχιερείς στους οποίους αναφέρονται, αλλά Εκκλησία είναι και οι ίδιοι, εφ΄ όσον είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας.

5. Αναζήτησα το πόθεν, δηλαδή το πώς, από πού, προήλθε το άρθρο αυτό στο περί ου ο λόγος πολυνομοσχέδιο, δεν κατάφερα να μάθω. Γνωρίζω όμως ότι, διαχρονικά, η Εκκλησία ζητά από την εκάστοτε Πολιτεία μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν το προνοιακό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό Της έργο. Μέτρα όπως, για παράδειγμα, την απαλλαγή ΕΝΦΙΑ , μείωση ΦΠΑ, κ.α. σε Κοινωφελή Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν οι πλείστες των Ιερών Μητροπόλεων. Ιδρύματα όπως: Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, ως και άλλες πολλές προνοιακές δομές. Ιδρύματα και δομές που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο και στηρίζουν πλήθος μοναχικών και ευάλωτων προσώπων∙ αιτήματα που, τουλάχιστον, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Γι΄ αυτό και είναι απορροίας άξιο η χρονική συγκυρία που κατατέθηκε το άρθρο αυτό ως και το μέγεθος της αύξησης που προτείνει.

Σε εποχές που η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για την στήριξη των νοικοκυριών, καθώς ο πληθωρισμός αγγίζει το 5%· εποχές που ο κατώτατος μισθός είναι 920€, με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ως και άλλους δημόσιους λειτουργούς να ασφυκτιούν όταν διοριστούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο τουλάχιστον το 1/2 του μισθού τους∙ ενδεικτικό το γεγονός ότι το σχολικό έτος 2024-2025 περισσότεροι από 1500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την θέση τους πριν από την λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος διαβίωσης (παρά τις κυρώσεις που προβλέπουν αποκλεισμό διορισμού για τα επόμενα δύο -2- έτη)· εποχές όπου συνεχίζεται η αφαίμαξη των νέων καθώς αναζητούν «ευκαιρίες ζωής» εγκαταλείποντας την Ελλάδα· εποχές όπου προσοντούχοι νέοι, επιστήμονες, αναγκάζονται να εργάζονται σε 2 η 3 δουλειές για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής· εποχές όπου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Prorata, ερωτηθέντες νέοι ηλικίας 17 ετών και άνω, δηλώνουν ως βασικό λόγο που δεν μπορούν να προχωρήσουν στην δημιουργία οικογένειας την οικονομική αβεβαιότητα (84%),· εποχές, τέλος, που οι μισοί Έλληνες, μόνο το 50%, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), δηλώνει ότι θα πάει διακοπές το καλοκαίρι, καθώς το άλλο 50% αδυνατεί λόγω οικονομικών δυσκολιών· σε αυτές λοιπόν τις εποχές φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας. Θα μπορούσε κανείς να προσέθετε και άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα, τις ελάχιστες αμοιβές των Κληρικών, πολλοί από τους οποίους είναι πολύτεκνοι και διακονούν κάτω από αντίξοες και δύσκολες συνθήκες (ιδιαίτερα στην ενδοχώρα), ως και όλων των ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης. Προφανώς και είναι ουτοπικός, ενδεχομένως και υποκριτικός, ο ισχυρισμός ότι η αλλαγή όλων αυτών των δεικτών εξαρτάται από την αύξηση ή μη των αποδοχών 130-140 προσώπων. Είναι όμως ένα γεγονός.

Εν κατακλείδι και εις ό,τι μας αφορά και, ως καλώς γνωρίζω, και άλλοι Αρχιερείς το αυτό σκέπτονται να πράξουν, εννοώ δηλ. πως δεν έχουμε την αίσθηση, ή μάλλον την ψευδαίσθηση, ότι πράττουμε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό∙ εφ΄ όσον θα υπάρξει η αλλαγή αυτή στις αποδοχές, καθώς ο Θεός γνωρίζει το πώς και το που των τωρινών αποδοχών, θα διαθέτουμε:

-Το ποσό των 500€, σε μηνιαία βάση, για την στήριξη του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κισάμου∙

-Σχολείο με πλείστες ανάγκες, το οποίο φιλοξενεί 15 παιδιά με ειδικές ανάγκες και στηρίζεται, εν πολλοίς ατυχώς, στην φιλοτιμία των εκπαιδευτικών, των γονέων των παιδιών και ευαισθητοποιημένων εθελοντών∙

-2 ετήσιες υποτροφίες ύψους 5.000€ στον/την πρωτεύσαντα/πρωτεύσασα στις Πανελλήνιες εξετάσεις (1 σε Κίσαμο και 1 σε Σέλινο) και, εκ του λοιπού ποσού, σε εμπερίσταστη πολύτεκνη οικογένεια και το Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Επαναλαμβάνω, με την βεβαιότητα ότι ουδέν άξιο λόγου πράττουμε, παρεκτός, ενδεχομένως, της δημόσιας αυτής εξομολόγησης, καθώς όπως λέει και ο Ντοστογιέφσκι: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησης του, μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό».

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