Αρκάνσας: Μετεωρολόγος συνέχισε να μεταδίδει έκτακτο δελτίο καιρού, ενώ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά

Μετεωρολόγος ενός τοπικού καναλιού του Αρκάνσας συνέχισε να μεταδίδει ένα έκτακτο δελτίο καιρού, την ώρα που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο στούντιο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν στις 6 Ιουνίου στην πόλη Τζόνσον του Αρκάνσας στο στούντιο του τοπικού καναλιού, 5NEWS, όταν ο μετεωρολόγος Νόα Σίμονς μετέδιδε ζωντανά ένα έκτακτο δελτίο για δύο καταιγίδες για τις οποίες είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο, όταν ξαφνικά ξέσπασε μια πυρκαγιά στο στούντιο από ένα φωτιστικό οροφής.

«Αν μόλις συντονιστήκατε, μόλις ξέσπασε μια πυρκαγιά στο στούντιο, αλλά έχουμε δύο προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να καλύπτουμε ζωντανά το γεγονός», ακούγεται να λέει ο Σίμονς στο δελτίο.

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Μιλώντας στο CNN, ο Σίμονς εξήγησε ότι δεν επικρατούσαν ιδανικές συνθήκες για ζωντανή μετάδοση, αλλά έπρεπε να συνεχίσει το δελτίο προς το συμφέρον των τηλεθεατών.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κατεσβέσθη χάρη στον Τρέβορ Μπράνχαμ, παραγωγό της εκπομπής, ο οποίος επενέβη αμέσως.

«Η φωτιά έχει σβήσει, οπότε είμαι ασφαλής», είπε ο Σίμονς στο δελτίο.

Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.