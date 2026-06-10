Η Κίνα αλλάζει τα δεδομένα στα plug-in υβριδικά

Οι νέοι φορολογικοί κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του 2026 ευνοούν τα οχήματα με πολύ μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα PHEV.

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