Η Κίνα αλλάζει τα δεδομένα στα plug-in υβριδικά
Η κινεζική αγορά αυτοκινήτου ανεβάζει τον πήχη για τα plug-in υβριδικά μοντέλα και αναγκάζει αρκετές ευρωπαϊκές premium μάρκες να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους.
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Οι νέοι φορολογικοί κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του 2026 ευνοούν τα οχήματα με πολύ μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα PHEV.
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