Συναγερμός στο Γιοχάνεσμπουργκ: 12 νεκροί και 9 τραυματίες σε πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μια ομάδα «περισσότερων από 10» υπόπτων άνοιξε πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στη Νότια Αφρική το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους μετά την επίθεση στον άτυπο οικισμό Jumpers. Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό.

BREAKING: At least 12 killed in shooting in Johannesburg, police sayhttps://t.co/kMVJ9xXXNh — Sky News (@SkyNews) June 10, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ύποπτοι έφτασαν με ένα λευκό Toyota Quantum, εισήλθαν στον οικισμό και άνοιξαν πυρ σε πολλά σημεία προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. «Οι ύποπτοι φέρονται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό και από τις δύο εισόδους και διέσχισαν την περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλά σημεία προτού διαφύγουν από το σημείο με το ίδιο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες κηρύχθηκαν νεκροί επί τόπου, ενώ ένας άλλος τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε, δήλωσαν αξιωματούχοι. Εννέα άλλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από πυροβολισμούς, ανέφερε η αστυνομία.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με περίπου 60 ανθρώπους να σκοτώνονται την ημέρα κατά μέσο όρο. Οι πυροβολισμοί σε άτυπους οικισμούς είναι πολύ συνηθισμένοι στη χώρα και μερικές φορές συνδέονται με βία συμμοριών και προσωπικές διαμάχες.

JUST IN | Police have launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people and left several others injured at Jumpers Informal Settlement in Cleveland, Johannesburg. pic.twitter.com/UVgnMd7mc8 — SABC News (@SABCNews) June 10, 2026

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι οι αξιωματικοί του ανταποκρίθηκαν σε «καταγγελία για πυροβολισμούς σε εξέλιξη» περίπου στις 23:10 τοπική ώρα την Τρίτη. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας για την περίθαλψη των τραυματιών.

Πέρυσι, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε ταβέρνα στο Γιοχάνεσμπουργκ. Υπάρχουν περίπου τρία εκατομμύρια νόμιμα πυροβόλα όπλα στη Νότια Αφρική και τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός όπλων χωρίς άδεια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που επικαλείται ο Γκίντεον Ζουμπέρ από την Ένωση Οπλοκτητών της Νότιας Αφρικής.