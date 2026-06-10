Η Αθήνα στο επίκεντρο των International Emmy Awards - Οι δηλώσεις των Ελλήνων κριτών

Snapshot Η Αθήνα φιλοξένησε τον ημιτελικό γύρο ψηφοφορίας των International Emmy Awards για την κατηγορία Best Drama, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως διεθνής προορισμός οπτικοακουστικής παραγωγής.

Οι ξένες παραγωγές που επέλεξαν την Αθήνα το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποίησαν άμεσες δαπάνες άνω των 25 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας σε νέες θέσεις εργασίας και οικονομικά οφέλη για την πόλη.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε σε κλειστό και εμπιστευτικό περιβάλλον με συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η φιλοξενία των International Emmy Awards ενισχύει τη θέση της Αθήνας και της Ελλάδας ως σημαντικού σημείου συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς οπτικοακουστικής κοινότητας.

Η ελληνική συμμετοχή στην κριτική επιτροπή και η αυξανόμενη εξωστρέφεια της οπτικοακουστικής παραγωγής δημιουργούν νέες διεθνείς προοπτικές για τους Έλληνες δημιουργούς. Snapshot powered by AI

Τον ημιτελικό γύρο ψηφοφορίας των International Emmy Awards για την κατηγορία Best Drama φιλοξένησε η Αθήνα τον ημιτελικό γύρο ψηφοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως διεθνής προορισμός για την οπτικοακουστική παραγωγή.

Με αφορμή τη διοργάνωση, το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησε εκδήλωση στην ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου, παρουσία των μελών της κριτικής επιτροπής, εκπροσώπων της ελληνικής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής κοινότητας και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η Αθήνα ενισχύει το αποτύπωμά της στη διεθνή παραγωγή

Ο ημιτελικός γύρος πραγματοποιήθηκε στο Electra Rhythm Athens, σε κλειστή και εμπιστευτική διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων παραγωγών της κατηγορίας Best Drama. Στην επιτροπή συμμετείχαν καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας, η Αθήνα κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη της διεθνούς κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται σε αυξημένο αριθμό παραγωγών, νέες θέσεις εργασίας και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο το τελευταίο εξάμηνο οι ξένες παραγωγές που επέλεξαν την Αθήνα πραγματοποίησαν άμεσες δαπάνες άνω των 25 εκατ. ευρώ.

Η φιλοξενία της διαδικασίας των International Emmy Awards αποτελεί ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση για την πρωτεύουσα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως σημείου συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς οπτικοακουστικής κοινότητας και ενισχύοντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγών.

Το Newsbomb.gr στα International Emmy Awards

Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσε και το Newsbomb.gr, το οποίο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της κριτικής επιτροπής των International Emmy Awards που βρέθηκαν στην Αθήνα για τον ημιτελικό γύρο αξιολόγησης της κατηγορίας Best Drama.

Ανάμεσά τους ήταν ο Αργύρης Πανταζάρας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ιωάννα Παππά, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία ως μέλη της επιτροπής, μεταφέροντας την εμπειρία και τη ματιά τους τόσο ως ηθοποιοί όσο και ως κριτές διεθνούς εμβέλειας.

Στις συζητήσεις που είχαν με το Newsbomb.gr, οι τέσσερις καλλιτέχνες μίλησαν για τη σημασία της αφήγησης και των ιστοριών που καταφέρνουν να αγγίζουν τον θεατή ανεξαρτήτως γλώσσας και συνόρων.

Το newsbomb.gr στα International Emmy Awards

Κοινός τόπος των τοποθετήσεών τους ήταν η ανάγκη της έκφρασης μέσα από την τέχνη, αλλά και η δύναμη που έχει μια καλογραμμένη ιστορία να δημιουργεί ταύτιση, συναίσθημα και προβληματισμό.

Στάθηκαν στη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας σε μια τόσο σημαντική διεθνή διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η φιλοξενία ενός ημιτελικού γύρου των International Emmy Awards στην Αθήνα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική δημιουργική βιομηχανία και τους επαγγελματίες του χώρου.

Το newbomb.gr στα International Emmy Awards

Όπως σημείωσαν, η ολοένα και μεγαλύτερη εξωστρέφεια της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών παραγωγών για τη χώρα, δημιουργεί νέες προοπτικές για τους Έλληνες δημιουργούς και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.