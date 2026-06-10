Η μικρότερη σειρά στην ιστορία: Ήταν τόσο αμφιλεγόμενη που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο
Μια τηλεοπτική κωμωδία που είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν προκάλεσε τεράστια θύελλα αντιδράσεων και ακυρώθηκε αμέσως.
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Το να αποτύχει μια τηλεοπτική σειρά, να ακυρωθεί μετά την πρώτη της σεζόν ή να δεχτεί σκληρή κριτική είναι πιθανά σενάρια που συμβαίνουν συχνά. Ωστόσο, το να διαγραφεί ένα έργο από τον χάρτη με συνοπτικές διαδικασίες μετά από ένα και μόνο επεισόδιο, δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο.
Αυτό ακριβώς συνέβη στο «Heil Honey I’m Home!», μια σειρά που μόλις έκανε πρεμιέρα προκάλεσε τεράστια πολεμική λόγω της ιστορίας της, η οποία είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν.
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