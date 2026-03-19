Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί στα Στενά του Ορμούζ από τότε που το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή πολεμικών πλοίων για να ανοίξει μια ασφαλής διαδρομή για την εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία, μια ιδέα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι μια νέα ιρανική κυβέρνηση θα επιβάλει κυρώσεις στις «δυνάμεις που επιδιώκουν την κυριαρχία» και χρησιμοποιούν το Ορμούζ. «Στο τέλος του τρέχοντος επιβληθέντος πολέμου, με τη χάραξη ενός νέου καθεστώτος για το στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα μετατρέψει τη θέση του από χώρα υπό κυρώσεις σε ενισχυμένη δύναμη στην περιοχή και τον κόσμο», φέρεται να δήλωσε ο Μοχάμεντ Μόχμπερ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε εκείνες τις αλαζονικές δυνάμεις που επιδιώκουν την κυριαρχία και χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ για να μην επιτρέψουμε στα πλοία τους να περάσουν από την περιοχή».

Το AFP, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ιρανών Φοιτητών, ανέφερε ότι ένας Ιρανός πολιτικός δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου οι χώρες που χρησιμοποιούν την κεντρική εμπορική οδό θα πληρώνουν διόδια και φόρους στην Τεχεράνη για τη ναυτιλία, τη διαμετακόμιση ενέργειας και τον εφοδιασμό τροφίμων.

