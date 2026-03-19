Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου

Ρυμουλκό περνάει δίπλα από το πολεμικό πλοίο USS Tripoli (LHA-7) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια κατάπλου στο λιμάνι της Μανίλα στις Φιλιππίνες τον Σεπτέμβριο του 2022

Snapshot Το Πεντάγωνο αναπτύσσει μια δύναμη 2.200 πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή για πιθανή κατάληψη νησιών του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Η κατάληψη νησιών όπως το Χαργκ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων.

Οι Πεζοναύτες μπορούν να επιχειρήσουν από το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli με συνδυασμένες θαλάσσιες και αεροπορικές αποβάσεις.

Η επιχείρηση θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αποφύγουν την ανάπτυξη στρατευμάτων εντός του ίδιου του Ιράν, περιοριζόμενοι στα νησιά γύρω από τις ακτές του.

Τα νησιά Κεσμ, Κις και Ορμούζ αποτελούν επίσης πιθανούς στόχους λόγω της στρατιωτικής και οικονομικής τους σημασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους βοηθούς και τους συμμάχους του να βρουν τρόπους για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ καθώς αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου. Η καλύτερη επιλογή του ίσως είναι το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει την 31η Μονάδα Πεζοναυτών, μια δύναμη ταχείας αντίδρασης περίπου 2.200 πεζοναυτών, στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η Wall Street Journal . Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα για να καταλάβουν ένα ή περισσότερα από τα νησιά στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν, για να τα χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης ή ως βάση για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με πρώην και νυν Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η μονάδα, που βρίσκεται στο αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Tripoli, έχει προγραμματιστεί να φτάσει στη Μέση Ανατολή από την Ιαπωνία σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών είναι μια αυτοσυντηρούμενη μονάδα που επιχειρεί από πλοία, χρησιμοποιώντας τα ως κινητή βάση. Αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: μια μονάδα μάχης εδάφους Πεζοναυτών, εξοπλισμένη με τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό· μια αεροπορική μονάδα αεροσκαφών MV-22 Osprey, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-35B· μια ομάδα διοίκησης που συντονίζει τις κινήσεις της μονάδας· και ένα τάγμα διοικητικής μέριμνας που παρέχει απαραίτητη υποστήριξη, ανεφοδιασμό και συντήρηση εξοπλισμού. Ειδικεύεται στη διεξαγωγή επιδρομών από θάλασσα και από αέρος.

Πιθανές τοποθεσίες απόβασης για αμερικανικά στρατεύματα

Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, μια στενή πλωτή οδό μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, με επιθέσεις σε εμπορικές μεταφορές. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει χάος στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και αλλού και δημιουργώντας ένα στρατιωτικό και πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανοίξουν ξανά τα Στενά στοχεύοντας στην ικανότητα της Τεχεράνης να απειλήσει το σημείο συμφόρησης: τις τοποθεσίες εκτόξευσης, την παραγωγική ικανότητα και τις αποθήκες πυραύλων, drones και θαλάσσιων ναρκών. Την Τρίτη, ο αμερικανικός στρατός έριξε πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 2.260 κιλών σε ανθεκτικές ιρανικές τοποθεσίες κατά μήκος της ακτογραμμής που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις σχεδόν τρεις εβδομάδες αμερικανικών και ισραηλινών επιδρομών, το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους στη Μέση Ανατολή. «Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες πτήσεις και όμως δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι όλες αυτές οι δυνατότητες έχουν καταστραφεί», δήλωσε η Caitlin Talmadge , μη μόνιμη ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Brookings και καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. «Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα καταστραφούν ποτέ». Η προσθήκη μιας Μονάδας Πεζοναυτών παρέχει στον Τραμπ πρόσθετες επιλογές για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πρώην και νυν Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Ιράν ελέγχει μια σειρά από μικρά νησιά στα ανοικτά των νότιων ακτών του, τα οποία το καθεστώς χρησιμοποιεί για να φιλοξενήσει πετρελαϊκές υποδομές, να βασίσει πυραύλους και να κρύψει σκάφη σε σπηλιές. Το πιο οικονομικά σημαντικό από αυτά είναι το νησί Χαργκ, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Κόλπου, περίπου 300 μίλια από το στενό που χρησιμεύει ως ο κύριος κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να χτυπήσει τους αγωγούς πετρελαίου του νησιού, μετά από μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα που κατέστρεψε βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί.

Αντί να καταστρέψουν την πετρελαϊκή υποδομή του νησιού, οι Πεζοναύτες θα μπορούσαν να καταλάβουν το νησί, ώστε οι ΗΠΑ να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης για να ανοίξουν ξανά τα Στενά, σύμφωνα με ειδικούς και πρώην αξιωματούχους.

«Το 90% του πετρελαίου τους περνάει από το Χαργκ. Έτσι, έχετε στην πραγματικότητα δύο επιλογές», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Frank McKenzie , πρώην διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Μπορείτε να καταστρέψετε την πετρελαϊκή υποδομή, κάτι που θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην ιρανική οικονομία και την παγκόσμια οικονομία, ή θα μπορούσατε να την εκμεταλλευτείτε για να τη χρησιμοποιήσετε ως διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο στη συνέχεια δεν θα υποβαθμίσει μόνιμα την παγκόσμια οικονομία».

Μια τέτοια επιδρομή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δια θαλάσσης, μια επιχείρηση που θα περιελάμβανε την εκτόξευση πλοίων από το USS Tripoli που μεταφέρουν πεζοναύτες και εξοπλισμό που μπορούν να προσγειωθούν απευθείας στην ακτή. Ή θα μπορούσε να γίνει κυρίως αεροπορικώς, χρησιμοποιώντας πεζοναύτες σε F-35B και ελικόπτερα σχεδιασμένα να προσγειώνονται χωρίς διάδρομο. Τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από τα πλοία ή από κοντινές χώρες του Κόλπου, εάν αυτοί οι εταίροι παρέχουν δικαιώματα πτήσης και βάσης.

Οι Πεζοναύτες ενδέχεται επίσης να αναπτυχθούν για να καταλάβουν οποιοδήποτε από τα άλλα νησιά εντός των Στενών. Από εκεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι στρατηγικά τοποθετημένες για να αναχαιτίζουν ιρανικά ταχύπλοα και να καταρρίπτουν πυραύλους που απειλούν την κυκλοφορία μέσω των Στενών, δήλωσε ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τζον Μίλερ , ο οποίος προηγουμένως διοικούσε το Κεντρικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Ένας στρατηγικός στόχος θα μπορούσε να είναι το νησί Κεσμ. Μεγάλο και σε σχήμα βέλους, βρίσκεται στο στόμιο των Στενών και φιλοξενεί ιρανικά πολεμικά πλοία και πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες. Φιλοξενεί επίσης ένα μεγάλο εργοστάσιο αφαλάτωσης, στο οποίο σύμφωνα με το Ιράν επιτέθηκαν οι ΗΠΑ. Το μέγεθος και η τοποθεσία του επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ελέγχει τη ροή των πλοίων μέσα και έξω από το στενό.

Οι Πεζοναύτες θα μπορούσαν επίσης να σταλούν για να καταλάβουν το νησί Κις, ένα μικροσκοπικό οικονομικό κόμβο δυτικά του Κεσμ που φιλοξενεί ένα αεροδρόμιο, ή το βραχώδες νησί Ορμούζ, ανατολικά του Κεσμ, όπου η Τεχεράνη δένει μικρά επιθετικά πλοία.

«Πολλά από αυτά έχουν κάποια στρατιωτική παρουσία που είναι ιδιαίτερα οχυρωμένη, ή μερικά από αυτά είναι απλώς άδειες πρώην τοποθεσίες που υπήρχαν κατά την εποχή του Σάχη», δήλωσε η Νικόλ Γκρατζέφσκι, επίκουρη καθηγήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Έρευνας του Sciences Po και μη μόνιμη ερευνήτρια στο Πρόγραμμα Πυρηνικής Πολιτικής στο Carnegie Endowment for International Peace.

Η τοποθέτηση πεζοναυτών σε νησιά στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, αντί εντός του ίδιου του Ιράν, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παραθυράκι που θα επέτρεπε στον Τραμπ να ισχυριστεί ότι τήρησε την υπόσχεσή του να μην αναπτύξει αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος του Ιράν.

«Δεν τους βλέπω στο Ιράν καθαυτό», είπε ο Μίλερ. «Νομίζω ότι αν πρόκειται να τοποθετηθούν οπουδήποτε, αυτό θα ήταν σε κάποια από τα νησιά που βρίσκονται γύρω από το Ιράν, στον Κόλπο, αυτό θα μπορούσε να τους δώσει κάποιο πλεονέκτημα από άποψη τακτικής για ένα χρονικό διάστημα».

Διαβάστε επίσης