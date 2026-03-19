Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones πάνω από τη στρατιωτική βάση όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Φορτ ΜακΝέρ στην Ουάσιγκτον, όπου κατοικούν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την προέλευση των drones, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί.

Από τις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, οι ομάδες αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών των ΗΠΑ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και οι αρχές επιβολής του νόμου στις μεγάλες πόλεις έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ ΑΡ

Κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες, αρκετά drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη βάση σε μία μόνο νύχτα, προκαλώντας συναγερμό και σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για την αξιολόγηση και διαχείριση της κατάστασης. Παρά τις ανησυχίες, οι Ρούμπιο και Χέγκσεθ δεν μετακινήθηκαν αν και το ενδεχόμενο συζητήθηκε.

"Multiple drones were spotted over Fort Lesley J. McNair on a single night in the last 10 days, / prompting increased security measures and a meeting at the White House"

"Officials have not determined where they came from"

Washington Post — Baptiste Friscourt (@Baptiste_Fri) March 19, 2026

Η αυξημένη επιφυλακή συνδέεται με την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που έχει οδηγήσει σε εντονότερη παρακολούθηση πιθανών απειλών σε αμερικανικό έδαφος. Πηγές της Washington Post αναφέρουν πως ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις περιπολίες και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπάρχουν φόβοι για ιρανικά αντίποινα που θα μπορούσαν να στοχεύσουν αξιωματούχους ή διπλωματικές εγκαταστάσεις εντός των ΗΠΑ.

O Μάρκο Ρούμπιο μιλάει στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στο Ποιλιτικό-Στρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC) στο νότιο Ισραήλ, στις 24 Οκτωβρίου 2025. Pool/Fadel Senna μέσω Reuters

Η βάση Φορτ ΜακΝέρ, που φιλοξενεί τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, δεν ήταν παραδοσιακά τόπος διαμονής πολιτικών ηγετών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέλεξαν στρατιωτικές κατοικίες στην περιοχή, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.

?? ÚLTIMA HORA! Washington Post: Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados sobre una base militar de Washington donde residen el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Defensa Pete Hegseth. Su origen sigue siendo desconocido.



Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εγκαταστάθηκε στη βάση το φθινόπωρο, σε γνωστό ακίνητο που ονομάζεται «Quarters 8», ενώ ο Ρούμπιο μετακόμισε εκεί περίπου την ίδια περίοδο. Η στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται σε στρατηγική θέση, κοντά στο Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν διαθέτει τις ίδιες ζώνες αυστηρής ασφάλειας με άλλες βάσεις της περιοχής της αμερικανικής πρωτεύουσας.

