Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones πάνω από τη στρατιωτική βάση όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ
Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν drones πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε η Washington Post. Στρατιωτικές βάσεις σε όλες τις ΗΠΑ έχουν εντείνει εν τω μεταξύ τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Φορτ ΜακΝέρ στην Ουάσιγκτον, όπου κατοικούν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την προέλευση των drones, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί.
Από τις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, οι ομάδες αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών των ΗΠΑ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και οι αρχές επιβολής του νόμου στις μεγάλες πόλεις έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.
Κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες, αρκετά drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη βάση σε μία μόνο νύχτα, προκαλώντας συναγερμό και σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για την αξιολόγηση και διαχείριση της κατάστασης. Παρά τις ανησυχίες, οι Ρούμπιο και Χέγκσεθ δεν μετακινήθηκαν αν και το ενδεχόμενο συζητήθηκε.
Η αυξημένη επιφυλακή συνδέεται με την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που έχει οδηγήσει σε εντονότερη παρακολούθηση πιθανών απειλών σε αμερικανικό έδαφος. Πηγές της Washington Post αναφέρουν πως ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις περιπολίες και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπάρχουν φόβοι για ιρανικά αντίποινα που θα μπορούσαν να στοχεύσουν αξιωματούχους ή διπλωματικές εγκαταστάσεις εντός των ΗΠΑ.
Η βάση Φορτ ΜακΝέρ, που φιλοξενεί τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, δεν ήταν παραδοσιακά τόπος διαμονής πολιτικών ηγετών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέλεξαν στρατιωτικές κατοικίες στην περιοχή, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εγκαταστάθηκε στη βάση το φθινόπωρο, σε γνωστό ακίνητο που ονομάζεται «Quarters 8», ενώ ο Ρούμπιο μετακόμισε εκεί περίπου την ίδια περίοδο. Η στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται σε στρατηγική θέση, κοντά στο Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν διαθέτει τις ίδιες ζώνες αυστηρής ασφάλειας με άλλες βάσεις της περιοχής της αμερικανικής πρωτεύουσας.