Reuters: Σενάρια ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησής της στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Reuters: Σενάρια ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατιωτικές ενισχύσεις στο Ιράν καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση

  • Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και την αντιμετώπιση του Ιράν.
  • Οι επιλογές περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ και πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ιδιαίτερα στο νησί Χαργκ.
  • Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν θεωρείται πολύ επικίνδυνη και θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ.
  • Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 7.800 επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.
  • Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, αλλά ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές, ενώ εξετάζεται και η ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησης στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα στην εκστρατεία του κατά του Ιράν, δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Οι αναπτύξεις δυνάμεων θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Τραμπ να έχει πρόσθετες επιλογές καθώς σκέφτεται την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων, με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα του. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης για τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μια αποστολή που θα επιτευχθεί κυρίως μέσω αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, η εξασφάλιση των Στενών θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν, ανέφεραν τέσσερις πηγές, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών αξιωματούχων. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης συζητήσει επιλογές για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, κόμβο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν πολύ επικίνδυνη. Το Ιράν έχει την ικανότητα να φτάσει στο νησί με πυραύλους και drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί στις 13 Μαρτίου και ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει επίσης τις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του. Ωστόσο, δεδομένου του ζωτικού ρόλου του στην οικονομία του Ιράν, ο έλεγχος του νησιού πιθανότατα θα θεωρούνταν καλύτερη επιλογή από την καταστροφή του, λένε στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες.

Το ενδεχόμενο χρήσης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων -ακόμα και για μια περιορισμένη αποστολή- θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης του αμερικανικού κοινού για την εκστρατεία στο Ιράν και των υποσχέσεων της ίδιας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ να αποφύγει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης συζητήσει την πιθανότητα ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων για την ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε πηγή στο Reuters. Οι πηγές δεν θεωρούν ότι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν είναι επικείμενη, αλλά αρνήθηκαν να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Οι ειδικοί λένε ότι το έργο της διασφάλισης των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και επικίνδυνο, ακόμη και για τις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε: «Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων αυτή τη στιγμή, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ σοφά διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του».
«Ο πρόεδρος επικεντρώνεται στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης Eπική Οργή: την καταστροφή της ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την εξόντωση του ναυτικού τους, τη διασφάλιση ότι οι τρομοκρατικοί πληρεξούσιοί του δεν θα μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και την εγγύηση ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα». Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται στο ναυτικό του Ιράν, στα αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, καθώς και στην αμυντική του βιομηχανία. Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 7.800 επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερα από 120 ιρανικά πλοία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Απώλειες στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του ξεπερνούν την υποβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά και την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Οι επίγειες δυνάμεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διεύρυνση των επιλογών του για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. Ακόμα και χωρίς άμεση σύγκρουση στο Ιράν, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί , αν και η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών ήταν ελαφροί, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός.

Επί χρόνια, ο Τραμπ επέκρινε τους προκατόχους του για την εμπλοκή τους σε συγκρούσεις και έχει υποσχεθεί να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένους πολέμους. Αλλά πιο πρόσφατα αρνήθηκε να αποκλείσει την πιθανότητα «στρατιωτικής επέμβασης επί του εδάφους» στο Ιράν. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διάφορες επιλογές για την απόκτηση πυρηνικού υλικού από το Ιράν, αλλά δεν έχει αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. «Σίγουρα υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτηθεί», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση».

Σε γραπτή κατάθεση ενώπιον των νομοθετών την Τετάρτη, η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ότι το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν είχε εξαλειφθεί από επιθέσεις τον Ιούνιο και ότι οι είσοδοι σε αυτές τις υπόγειες εγκαταστάσεις είχαν «θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο».
Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις για τις ενισχύσεις των ΗΠΑ ξεπερνούν την άφιξη μιας Ομάδας Αμφίβιας Ετοιμότητας την επόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή, με μια συνοδευτική Μονάδα Πεζοναυτών που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες.

Ωστόσο, μία από τις πηγές σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχανε σημαντικό αριθμό δυνάμεων με την απόφαση να στείλει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford στην Ελλάδα για συντήρηση μετά από πυρκαγιά στο πλοίο. Ο Τραμπ έχει επίσης αμφιταλαντευτεί σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασφαλίσουν το Ορμούζ.

Αφού αρχικά δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να συνοδεύσει πλοία, κάλεσε κι άλλες χώρες να βοηθήσουν στο άνοιγμα της υδάτινης οδού. Με τους συμμάχους να εκδηλώνουν ελάχιστο ενδιαφέρον, ο Τραμπ σκέφτηκε την Τετάρτη απλώς να φύγει. «Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν «τελειώναμε» ό,τι έχει απομείνει από το Ιρανικό Κράτος της Τρομοκρατίας και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς όχι, να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο «Στενό;»», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις» - Τι είπε για το επεισόδιο Άδωνι-Ζωής

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Euroleague

09:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Τελευταία Κλήση»: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα live επιστρέφει ως θρίλερ

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάιο μετά την επίθεση στο Νότιο Παρς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι επιθέσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου αποτελούν σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο

08:57ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για καταγγελίες για τη γραμμή 1566: «Λειτουργεί κανονικά, εκατομμύρια τα ραντεβού»

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Απατεώνας Ρομά παρίστανε τον γιατρό - Πιάστηκε με 10.000 ευρώ στα χέρια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos Panathinaikos» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση για το πετρέλαιο: Θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι λένε οι ειδικοί - Το προηγούμενο ρεκόρ

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόκκινο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Ένας σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δικύκλου με αγροτικό

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σενάρια ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - Οι επιλογές και το ρίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ