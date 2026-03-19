Αγωνία για το πετρέλαιο λόγω γεωπολιτικής έντασης: Γιατί εκτινάσσεται ξανά η τιμή του

Το Ιράν επιτέθηκε σε εγκατάσταση LNG του Κατάρ, εκτινάσσοντας τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω φόβων για διαταραχές στον εφοδιασμό.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 110 δολάρια / βαρέλι, ενώ, οι τιμές – δείκτης του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 6%. Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση του Ιράν στο Ras Laffan, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής».

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν αφού το Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, ωθώντας την Τεχεράνη να απαντήσει με επίθεση σε μεγάλο συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και εντείνοντας τους φόβους για ευρύτερες διαταραχές στην προσφορά.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ήταν αυξημένα κατά 6% στα 113,87 δολάρια / βαρέλι την Πέμπτη, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση «άγγιξαν» τα 115,10 δολάρια. Το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1% στα 97,26 δολάρια / βαρέλι, αφού έφτασε νωρίτερα τα 100,02 δολάρια.

Τα συμβόλαια φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυξημένα κατά 4,1%, αφού εκτινάχθηκαν κατά 6,3%. Εντωμεταξύ, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου αυξήθηκαν έως και 35% στις πρώτες συναλλαγές.

Η QatarEnergy υπογράμμισε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στις εγκαταστάσεις της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σημείωσε ότι το πλήγμα συνιστά «επικίνδυνη κλιμάκωση, κατάφωρη παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Το βράδυ της Τετάρτης (18/03), ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτα για τη συγκεκριμένη επίθεση» στο κοίτασμα South Pars του Ιράν. Ανέφερε ότι, ελλείψει επίθεσης από το Ιράν, το Ισραήλ δεν θα χτυπούσε το κοίτασμα. Ωστόσο, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέστρεφαν ολοσχερώς το σύνολο του κοιτάσματος South Pars.

Τα συμβόλαια πετρελαίου περιόρισαν μέρος των κερδών μετά τις δηλώσεις Τραμπ, αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν νέους κινδύνους εν μέσω της κλιμάκωσης. Το Brent ανέκαμψε στο υψηλό της συνεδρίασης. Το διεθνές σημείο αναφοράς είναι πιο εκτεθειμένο στους κινδύνους από τον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

«Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις LNG σημαίνουν ότι τα προβλήματα για τις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου δεν αφορούν μόνο το πότε θα επανέλθουν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά και το πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης», έγραψαν στρατηγικοί αναλυτές της ING, όπως μεταδίδει το Business Insider.

Ακόμη κι αν οι εγκαταστάσεις LNG έχουν σε μεγάλο βαθμό μείνει άθικτες, η αγορά θα πρέπει να ενσωματώσει υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου λόγω της αυξανόμενης απειλής για τις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής, όπως εκτιμούν.

Οι τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα φέτος εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με το Brent να καταγράφει άνοδο άνω του 80% και το WTI περίπου 70%.

