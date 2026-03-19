Αxios: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάιο μετά την επίθεση στο Νότιο Παρς

Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Νότιο Παρς της Τεχεράνης σημαίνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν πιθανότατα θα παραταθεί μέχρι τον Μάιο, ανέφεραν αναλυτές. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο κοίτασμα φυσικού αερίου, η οποία σύμφωνα με το Axios διεξήχθη σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τραμπ.

Αφού η Τεχεράνη απάντησε επιτιθέμενη σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Truth Social αργά την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν ξανά στο «εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο κοίτασμα Νότιο Παρς» «εκτός αν το Ιράν αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί σε ένα πολύ αθώο Κατάρ».

Οι επιθέσεις της Τεχεράνης στόχευσαν υποδομές σε όλο τον Περσικό Κόλπο, ανάμεσά τους και αυτό που ο διευθυντής του παγκόσμιου προγράμματος πολιτικής της Penn Washington, Ντάνιελ Σνάιντερμαν, αποκάλεσε «κόσμημα του Κατάρ», την Ras Laffan Industrial City, την «μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο». Η Τεχεράνη έπληξε επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις από τις χώρες που στοχοποιήθηκαν, με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας να προειδοποιεί : «Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε στρατιωτικές ενέργειες εάν κριθεί απαραίτητο». Αξιωματούχοι του Κατάρ επικοινώνησαν με Αμερικανούς αξιωματούχους , συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, μετά την πρώτη ιρανική πυραυλική επίθεση.

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη συνεχίζει τον παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, επηρεάζοντας ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου. «Η απόφαση να στοχοποιηθούν το Νότιο Παρς και οι συναφείς εγκαταστάσεις ενισχύει την άποψή μας ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα επεκταθεί μέχρι τον Μάιο, χωρίς να υπάρχουν άμεσα σαφείς προοπτικές», δήλωσε ο Tορμπγιορν Σολτβεντ, κύριος αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία πληροφοριών κινδύνου Verisk Maplecroft, σε ερευνητικό σημείωμα την Τετάρτη.

Ο Σνάιντερμαν συμφώνησε με αυτήν την εκτίμηση και δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι τιμές του πετρελαίου δεν ήταν υψηλότερες ήταν επειδή «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά, ιδιαίτερα οι δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά και οι εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους».

Πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας στην κυβέρνηση Μπάιντεν , ο Σνάιντερμαν προειδοποίησε: «Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δύσκολο να μετακινήσεις έναν εκτοξευτή Shahed και να τον κάνεις δύσκολο να χτυπηθεί. Απλώς πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να χτυπήσουν τους μεμονωμένους εκτοξευτές και τα αποθέματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Το ίδιο ισχύει και για ορισμένους πυραύλους που ο στρατός του Ιράν μπορεί να τοποθετήσει στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, σύμφωνα με τον Σνάιντερμαν, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. «Δεν είναι τόσο δύσκολο να είσαι επιχειρησιακά ευέλικτος με τις εκτοξεύσεις», είπε. Ο ιρανικός στρατός διαθέτει περιορισμένη ποσότητα από αυτά και είναι πιθανό να είναι «μεταξύ των κορυφαίων στόχων που οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να χτυπήσουν», σύμφωνα με τον Σνάιντερμαν.

«Είναι πιο δύσκολο για αυτούς να κάνουν αυτά τα πράγματα από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου, αλλά παραμένει πιθανό να ασκήσουν σημαντική πίεση στο Ορμούζ», είπε. Ο Σολτβεντ της Verisk Maplecroft δήλωσε ότι η δράση του ισραηλινού στρατού κατά του Νοτίου Παρς «θα μπορούσε να πυροδοτήσει επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που μέχρι στιγμής δεν έχουν υποστεί ζημιές».

Η «μεγαλύτερη ανησυχία» θα ήταν «η πιθανότητα επιθέσεων εναντίον του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας ή των εγκαταστάσεων εξαγωγής στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες, μαζί με τη Φουτζέιρα, προσφέρουν τη μόνη σημαντική εναλλακτική λύση» στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Σόλτβεντ.Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη συνέχεια κατέληξε, αλλά «προς το παρόν, το κίνητρο για το Ιράν δεν είναι η αποκλιμάκωση».

