Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα όλμου δίπλα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Snapshot Εντοπίστηκε άσκαλο βλήμα όλμου κοντά στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών για αντιπυρική ζώνη.

Ο χειριστής γκρέιτερ αντιλήφθηκε το βλήμα όταν το μηχάνημα προσέκρουσε σε μεταλλικό αντικείμενο στο έδαφος.

Οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά και ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς ανέλαβε την ασφαλή εξουδετέρωση του βλήματος χωρίς απρόοπτα.

Ο κίνδυνος απομακρύνθηκε και οι εργασίες των τεχνικών συνεργείων συνεχίστηκαν κανονικά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην ευρύτερη περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από τον εντοπισμό ενός άσκαστου βλήματος όλμου σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Το εύρημα ήρθε στο φως τυχαία, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων τεχνικών έργων.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ειδικά συνεργεία πραγματοποιούσαν εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης. Ο χειριστής ενός γκρέιτερ αντιλήφθηκε ότι το χωματουργικό μηχάνημα προσέκρουσε σε ένα σκληρό μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο έδαφος. Μόλις έγινε αντιληπτό περί τίνος πρόκειται, οι εργασίες σταμάτησαν προσωρινά.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο κατέφθασαν έμπειρα μέλη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς. Η περίμετρος αποκλείστηκε αμέσως για λόγους προστασίας και οι στρατιωτικοί πυροτεχνουργοί ανέλαβαν την εξουδετέρωση του βλήματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να προκύψει το παραμικρό απρόοπτο. Πλέον, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και τα τεχνικά συνεργεία έχουν επιστρέψει κανονικά στις εργασίες τους.

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