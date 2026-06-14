Τροχαίο στη Γλυφάδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι - Τραυματίστηκε 16χρονος

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 16χρονου.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος, κινούνταν επί της οδού Αφροδίτης, με κατεύθυνση προς την οδό Γούναρη. Στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, το όχημα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 16χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο ανήλικος, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «ΚΑΤ».

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