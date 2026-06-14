Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

Snapshot Ένας 50χρονος μοτοσικλετιστής από το Ηράκλειο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Ηρακλείου–Βιάννου κοντά στις Αρχάνες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς ένας 50χρονος άνδρας από το Ηράκλειο σκοτώθηκε σε σύγκρουση στον δρόμο Ηρακλείου–Βιάννου, κοντά στις Αρχάνες.

Το δυστύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, που κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος και ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το cretalive, η σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη.