Tyra Banks: Μηνύει το Netflix για συκοφαντική δυσφήμηση για ντοκιμαντέρ του America’s Next Top Model

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε επιλεκτικό μοντάζ ώστε να δοθεί η εντύπωση πως η Banks επέτρεψε εν γνώσει της τον βιασμό διαγωνιζόμενης 

Μίλτος Τσεκούρας

Tyra Banks: Μηνύει το Netflix για συκοφαντική δυσφήμηση για ντοκιμαντέρ του America’s Next Top Model
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  • Η Tyra Banks κατηγορεί το Netflix για παραποίηση της συνέντευξής της μέσω επιλεκτικού μοντάζ στο ντοκιμαντέρ Reality Check: Inside America’s Next Top Model.
  • Η αγωγή υποστηρίζει ότι το μοντάζ δημιούργησε την ψευδή εντύπωση ότι η Banks επέτρεψε εν γνώσει της τον βιασμό διαγωνιζόμενης και δεν θυμόταν το περιστατικό.
  • Από συνέντευξη τρεισήμισι ωρών, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 16 λεπτά, σύμφωνα με την αγωγή, που καταγγέλλει επίσης σκόπιμες παραλείψεις και στοχευμένη επεξεργασία.
  • Η υπόθεση συνδέεται με την καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης από την πρώην διαγωνιζόμενη Shandi Sullivan, με την Banks να δηλώνει ότι το ντοκιμαντέρ την παρουσιάζει λανθασμένα να απαντά στις καταγγελίες.
  • Η Banks ζητά αποζημίωση για τη ζημιά στο προσωπικό της προφίλ και τις επαγγελματικές της δυνατότητες, ενώ το Netflix δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση.
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Η Tyra Banks κατηγορεί το Netflix ότι παραποίησε μέσω μοντάζ τη συνέντευξή της στο ντοκιμαντέρ Reality Check: Inside America’s Next Top Model, σύμφωνα με το NBC News.

Όπως υποστηρίζει στην αγωγή της, οι δηλώσεις της «μονταρίστηκαν» με τρόπο που, όπως λέει, κατασκεύασε ένα ψευδές και δυσφημιστικό αφήγημα.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε επιλεκτικό μοντάζ, σκόπιμες παραλείψεις και στοχευμένη επεξεργασία, ώστε να δοθεί η εντύπωση πως η Banks επέτρεψε εν γνώσει της τον βιασμό διαγωνιζόμενης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και στη συνέχεια δεν θυμόταν το περιστατικό. Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κατασκευασμένη δήλωση.

Η Banks υποστηρίζει ότι συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ επειδή πίστευε πως το κοινό άξιζε μια ειλικρινή συζήτηση για την κληρονομιά του σόου, με αναφορά τόσο στις επιτυχίες όσο και στις αδυναμίες του. Σύμφωνα με την αγωγή, από συνέντευξη διάρκειας τρεισήμισι ωρών χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόλις 16 λεπτά.

Η υπόθεση συνδέεται και με τους ισχυρισμούς της πρώην διαγωνιζόμενης Shandi Sullivan, η οποία ανέφερε στο ντοκιμαντέρ ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση στη δεύτερη σεζόν της σειράς. Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις της Banks μονταρίστηκαν έτσι ώστε να εμφανίζεται πως απαντά στις καταγγελίες της Sullivan.

Η Banks δηλώνει ότι σέβεται την οπτική της Sullivan και το θάρρος που απαιτείται για να μιλήσει δημόσια. Παράλληλα, ζητά αποζημίωση για τη ζημιά που, όπως ισχυρίζεται, υπέστη στο προσωπικό της προφίλ και στις μελλοντικές επαγγελματικές της δυνατότητες, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο ποσό.

Σύμφωνα με το NBC News, το Netflix δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση. Η Banks αναφέρει επίσης ότι μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ σημειώθηκε πτώση στις διαδικτυακές αξιολογήσεις της επιχείρησής της με παγωτά στο Σίδνεϊ, SMiZE & DREAM.

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