Ουκρανικά πλήγματα άφησαν χωρίς ρεύμα τη Σεβαστούπολη – Εκρήξεις στο Κίεβο

Snapshot Η Σεβαστούπολη στην Κριμαία έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω ουκρανικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που διορίστηκαν από τη Μόσχα.

Η Κριμαία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας επανειλημμένων ουκρανικών πληγμάτων που προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ρεύματος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις στοχεύουν ενεργειακές υποδομές και βυτιοφόρα της Κριμαίας για να πιέσουν στρατιωτικά και οικονομικά τη χερσόνησο.

Πάνω από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, με ενεργή την αντιαεροπορική άμυνα της πόλης.

Η Σεβαστούπολη, σημαντικό στρατιωτικό κέντρο και βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αντιμετωπίζει ενεργειακές ελλείψεις πρωτόγνωρης κλίμακας από το 2022. Snapshot powered by AI

Χωρίς ρεύμα έμεινε τις πρώτες πρωινές ώρες η Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Ρωσία κυβερνήτη της πόλης, Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

Η Σεβαστούπολη, όπου βρίσκεται η βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αστικά και στρατιωτικά κέντρα της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014.

«Ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης εναντίον ενεργειακών υποδομών στα περίχωρα της Σεβαστούπολης, η πόλη μας προσωρινά δεν έχει ρεύμα», ανέφερε ο Ραζβαζάγεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες εγκαταστάσεις τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό καθεστώς λειτουργίας, ενώ δημόσιοι οργανισμοί εξυπηρετούνται από εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στα σπίτια.

Ο διορισμένος κυβερνήτης κάλεσε τους κατοίκους να εξοικονομήσουν την μπαταρία των κινητών τους τηλεφώνων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα τρόλεϊ δεν θα λειτουργήσουν το πρωί στην πόλη των περίπου 550.000 κατοίκων.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές της Κριμαίας

Η Κριμαία έχει τεθεί σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» από τα τέλη Ιουνίου, εξαιτίας των συνεπειών επανειλημμένων ουκρανικών πληγμάτων, που έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν να πιέσουν ενεργειακά τη χερσόνησο, πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που την εφοδιάζουν.

? UAVs attacked energy facilities in the occupied Lugansk region.



+ BAVOVNA in Melitopol and Sevastopol pic.twitter.com/hZk6gw0szy

— MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) July 5, 2026



Η Κριμαία, όπου βρίσκονται πολλές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων και με μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα επιφανείας. Τα πλήγματα αυτά έχουν αναγκάσει τη Μόσχα να αποσύρει μέρος του στόλου της από λιμάνια της χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η πρώτη φορά από το 2022 που η Κριμαία βρίσκεται αντιμέτωπη με ενεργειακές ελλείψεις τέτοιας κλίμακας.

Πάνω από δέκα εκρήξεις στο Κίεβο

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την κήρυξη συναγερμού στην ουκρανική πρωτεύουσα για τον κίνδυνο ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πόλη.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από την πλευρά του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δράση της αντιαεροπορικής άμυνας.