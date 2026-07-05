Ουκρανία: Η Κοστιαντινίφκα «δεν έχει πέσει» - «Οι μάχες συνεχίζονται», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες συνεχίζονται για τη στρατηγική πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, την κατάληψη της οποίας είχε ανακοινώσει το Κρεμλίνο.

"Οι μάχες συνεχίζονται για την Κοστιαντινίφκα, την οποία (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διεκδικεί ότι είναι δική του, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να εμφανιστεί εκεί", δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

Η Μόσχα είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι κατέλαβε την πόλη, που βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί σε σημαντικά και νευραλγικά σημεία στην περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον "ψέμα" και δηλώνοντας ότι συνεχίζει να προασπίζει την πόλη, που είχε περίπου 78.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή του 2022.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο.

"Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν εκ νέου πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέο μαζικό πλήγμα", δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επικείμενο πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο και λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα χτυπούσε την ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι τα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας -- τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια Όρη τους τελευταίους μήνες-- "παράγουν αποτελέσματα κάθε μέρα".

Η κλιμάκωση των πληγμάτων του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας, με στόχο κυρίως ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και καυσίμων, έχει διαταράξει την καθημερινότητα στη Ρωσία.

"Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη", δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του και αναμένει τώρα ότι "τους ερχόμενους μήνες, οι συνθήκες για μια αξιοπρεπή ειρήνη θα πλησιάσουν, είτε δια της ισχύος, είτε δια της διπλωματικής οδού".

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η σοβαρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, διαρκεί σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια.