Πότε η αύξηση βάρους στην κοιλιά είναι στην πραγματικότητα ορμονικό πρόβλημα;

Στρες, σύνδρομο Cushing και αύξηση βάρους στην κοιλιά.

Newsbomb

Πότε η αύξηση βάρους στην κοιλιά είναι στην πραγματικότητα ορμονικό πρόβλημα;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η «κοιλιά κορτιζόλης» είναι ένας πρόχειρος, αλλά δημοφιλής όρος για την αύξηση βάρους κυρίως γύρω από την κοιλιά, κάτι που πολλοί συνδέουν με το στρες. Η ιδέα βασίζεται εν μέρει στη βιολογία: η κορτιζόλη, η κύρια ορμόνη του στρες του σώματος, μπορεί να επηρεάσει την όρεξη, το σάκχαρο στο αίμα, την αποθήκευση λίπους και τον ύπνο.

Αλλά η αύξηση βάρους στην κοιλιά ως επί το πλείστον δεν προκαλείται από διαταραχή κορτιζόλης. Πιο συχνά, αντανακλά διάφορους επικαλυπτόμενους παράγοντες, όπως υπερβολικές θερμίδες, κακό ύπνο, υπερφαγία λόγω στρες, αλκοόλ, καθιστική ζωή, εμμηνόπαυση, αντίσταση στην ινσουλίνη, γενετική ή αλλαγές στη σύνθεση του σώματος που σχετίζονται με την ηλικία.

Πότε μπορεί η κορτιζόλη να συμβάλει στην αύξηση βάρους στην κοιλιά;

Η κορτιζόλη μπορεί να συμβάλει όταν το μακροχρόνιο στρες αλλάζει τις καθημερινές συνήθειες και τον μεταβολισμό. Το χρόνιο στρες μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για φαγητό, να μειώσει την ποιότητα του ύπνου και το κίνητρο για άσκηση και να κάνει τα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας πιο ελκυστικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το στρες από μόνο του «δημιουργεί» λίπος στην κοιλιά. Σημαίνει ότι το στρες μπορεί να ωθήσει το σώμα και τη συμπεριφορά σε μια κατεύθυνση που καθιστά πιο πιθανή την αύξηση βάρους στην κοιλιά.

Η αύξηση του κοιλιακού βάρους, που σχετίζεται με την κορτιζόλη, είναι πιο πιθανή όταν εμφανίζεται παράλληλα με:

  • Συνεχές στρες
  • Επαγγελματική εξουθένωση
  • Κακό/ανεπαρκή ύπνο
  • Έντονη επιθυμία για ζαχαρούχα ή λιπαρά τρόφιμα
  • Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ
  • Καθιστικό τρόπο ζωής
  • Αυξημένη αρτηριακή πίεση ή σάκχαρο στο αίμα
  • Αύξηση βάρους παρά την έλλειψη εμφανούς αλλαγής στα γεύματα

Πότε είναι πιο ανησυχητική από τη συνηθισμένη αύξηση βάρους;

Η αύξηση του κοιλιακού βάρους χρήζει ιατρικής μέριμνας όταν είναι ταχεία, ανεξήγητη ή συνοδεύεται από σημάδια πραγματικής υπερβολικής κορτιζόλης. Η κύρια πάθηση που εξετάζουν οι γιατροί είναι το σύνδρομο Cushing, το οποίο συμβαίνει όταν το σώμα εκτίθεται σε υπερβολική κορτιζόλη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια:

  • Απότομη αύξηση βάρους γύρω από την κοιλιά και το πάνω μέρος της πλάτης
  • Στρογγυλό, πιο γεμάτο πρόσωπο
  • Λεπτά χέρια και πόδια σε σύγκριση με τον κορμό
  • Μωβ ή φαρδιές ραγάδες στην κοιλιά
  • Εύκολοι μώλωπες
  • Μυϊκή αδυναμία, ειδικά στους μηρούς και τους ώμους
  • Υψηλή αρτηριακή πίεση
  • Υψηλό σάκχαρο στο αίμα ή νέος διαβήτης
  • Ακανόνιστη περίοδος ή αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο (γυναίκες)
  • Αργή επούλωση τραυμάτων
  • Αλλαγές στη διάθεση, άγχος και κατάθλιψη

Το σύνδρομο Cushing μπορεί επίσης να συμβεί από μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών φαρμάκων, καθώς και ενέσεις ή ισχυρές κρέμες στεροειδών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ποτέ μην διακόπτετε ξαφνικά τα στεροειδή φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή.

κορτιζολη: κυκλος αποκρισης του οργανισμου στο στρες

Πώς ελέγχουν οι γιατροί εάν αιτία είναι η κορτιζόλη;

Οι γιατροί δεν διαγιγνώσκουν την «κοιλιά κορτιζόλης» κοιτάζοντας την κοιλιά. Εάν υπάρχει υποψία για σύνδρομο Cushing, χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως κορτιζόλη σάλιου αργά το βράδυ, 24ωρη ελεύθερη κορτιζόλη ούρων ή δοκιμασία καταστολής δεξαμεθαζόνης.

Ένα μόνο τυχαίο τεστ κορτιζόλης συχνά δεν είναι αρκετό, επειδή η κορτιζόλη αλλάζει φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυξάνεται με το άγχος, τυχόν ασθένεια, την άσκηση και τον κακό ύπνο. Η εξέταση πρέπει να ερμηνεύεται από κλινικό ιατρό.

Πώς να μειώσετε την αύξηση βάρους στην κοιλιά που σχετίζεται με το άγχος

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση δεν είναι η «αποτοξίνωση από κορτιζόλη». Είναι η βελτίωση των συνηθειών που διαταράσσει το άγχος.

Εστιάστε σε:

  • συνεπή ύπνο
  • τακτικά γεύματα με αρκετές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες
  • λιγότερα ζαχαρούχα ποτά και εξαιρετικά επεξεργασμένα σνακ
  • λιγότερο αλκοόλ
  • τακτική σωματική δραστηριότητα

Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και το γρήγορο περπάτημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, επειδή υποστηρίζουν τους μύες, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την μείωση του κοιλιακού λίπους.

Η διαχείριση του άγχους έχει επίσης σημασία. Οι ασκήσεις αναπνοής, η ψυχοθεραπεία, ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους, η κοινωνική υποστήριξη και ο καθορισμός ορίων γύρω από την εργασία μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του γρήγορου φαγητού και του κακού ύπνου.

Αποφύγετε τα συμπληρώματα που ισχυρίζονται ότι «διορθώνουν την κορτιζόλη», εκτός εάν τα εγκρίνει γιατρός. Μερικά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα ή να προκαλέσουν προβλήματα στο ήπαρ, τις ορμόνες και την αρτηριακή πίεση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το άγχος από μόνο του να αυξήσει το λίπος στην κοιλιά;

Το άγχος μπορεί να συμβάλει, αλλά σπάνια είναι η μόνη αιτία. Συχνά λειτουργεί μέσω της απώλειας ύπνου, της λιγούρας, της υπερκατανάλωσης τροφής, του αλκοόλ, της σωματικής αδράνειας και των μεταβολικών αλλαγών.

Μπορείτε να καταλάβετε από το λίπος στην κοιλιά ότι η κορτιζόλη είναι υψηλή;

Όχι. Το λίπος στην κοιλιά από μόνο του δεν μπορεί να αποδείξει υψηλή κορτιζόλη. Η πραγματική περίσσεια κορτιζόλης συνήθως προκαλεί ένα ευρύτερο πρότυπο συμπτωμάτων και χρειάζεται ιατρικές εξετάσεις.

Η μείωση της κορτιζόλης «ρίχνει» αυτόματα την κοιλιά;

Όχι απαραίτητα. Ακόμα και όταν βελτιώνεται το στρες, οι αλλαγές στο σωματικό λίπος συνήθως απαιτούν χρόνο, αλλαγές στη διατροφή, κίνηση και καλύτερο ύπνο.

Συμπέρασμα

Η «κορτιζόλη στην κοιλιά» δεν είναι ιατρική διάγνωση, αλλά η κορτιζόλη μπορεί να παίξει ρόλο στην αύξηση του κοιλιακού βάρους μέσω χρόνιου στρες, διαταραχών ύπνου και αλλαγών στην όρεξη. Η πραγματική περίσσεια κορτιζόλης, όπως το σύνδρομο Cushing, είναι λιγότερο συχνή αλλά είναι σημαντικό να αναγνωριστεί.

Εάν η αύξηση του κοιλιακού βάρους είναι σταδιακή και συνδέεται με την πίεση του τρόπου ζωής, επικεντρωθείτε στον ύπνο, την κίνηση, τη διατροφή και τη διαχείριση του στρες. Εάν είναι ταχεία, ανεξήγητη ή συνοδεύεται από μώλωπες, μωβ ραγάδες, μυϊκή αδυναμία ή υψηλή αρτηριακή πίεση, η ιατρική αξιολόγηση είναι το επόμενο σωστό βήμα.

Πηγές:
webmd.com
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
endocrine.org
clevelandclinic.org

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