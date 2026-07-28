Βαλένθια: 18 φορές έχει συλληφθεί ο Αλγερινός που ξυλοκόπησε άγρια 46χρονο και τον έριξε σε κώμα

Snapshot Ο Σαΐντ Λεξιλί, 26 ετών, Αλγερινός χωρίς άδεια παραμονής στην Ισπανία από το 2020, έχει συλληφθεί 18 φορές και αυτή τη φορά κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο δικαστής διέταξε την προσωρινή κράτηση του δράστη χωρίς εγγύηση και τον έστειλε στη φυλακή Sant Marcellí.

Το θύμα, 46χρονος Ισπανός, παραμένει σε κώμα με σοβαρή αιμορραγία στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου La Fe de València.

Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε όταν ο δράστης επιχείρησε να προσεγγίσει μια 18χρονη που βρισκόταν δίπλα στο θύμα, η οποία τον απέφυγε, και τότε επιτέθηκε στον 46χρονο.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τη νεαρή γυναίκα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ο Σαΐντ Λεξιλί, ο 26χρονος Αλγερινός που άφησε έναν 46χρονο Ισπανό σε κωματώδη κατάσταση στη Βαλένθια, βρίσκεται στην Ισπανία από το 2020 και έχει συλληφθεί 18 φορές. Παρότι δεν διαθέτει άδεια παραμονής στη χώρα, όχι μόνο δεν έχει απελαθεί, αλλά κυκλοφορεί ελεύθερος κι έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην τοπική κοινωνία.

Ο δικαστής αυτή τη φορά τον έστειλε στη φυλακή του Sant Marcellí στη φυλακή, ενώ το θύμα παραμένει ακόμα σε κώμα.

Το βίντεο είναι ανατριχιαστικό και σκληρό, ως εκ τούτου, δεδομένης της πρόθεσης του επιτιθέμενου προς το θύμα του - το οποίο είχε το ένα χέρι σε γύψο- ο δικαστής διέταξε την προσωρινή κράτηση χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Ο δικαστής τον κατηγορεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας/ανθρωποκτονίας, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης ταξινόμησης.

Este es Said Leksili, un argelino que ha dejado en estado crítico a un hombre español de 47 años. Lleva desde 2020 en España y acumula 18 detenciones.



Nunca debería haber entrado en nuestro país. El hecho de que sea reincidente y no haya sido deportado es una muestra de la… pic.twitter.com/DY7wlMIMhE — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) July 27, 2026

Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Το θύμα παραμένει νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο La Fe de València με σοβαρή αιμορραγία στο κεφάλι, αφού έμεινε σε κώμα μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του. Σήμερα, θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν από το κώμα για να εκτιμήσουν τις νευρολογικές του αντιδράσεις.

Προς το παρόν, έχει αποκαλυφθεί ότι ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση καθόταν σε ένα παγκάκι και δίπλα του βρισκόταν μια 18χρονη. Ο δράστης της επίθεσης, προσπάθησε να προσεγγίσει το κορίτσι, εκείνη τον απέφυγε και τότε επιτέθηκε στον 46χρονο.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τη νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στο παγκάκι για να τους δώσει τη δική της εκδοχή.