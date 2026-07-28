Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες και η νεότερη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση-Φήμες για μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η Μυρτώ Κοροβέση παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, λίγες ημέρες μετά την είσοδό της στη Βουλή.

Η Κοροβέση ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς ανήκε στο κόμμα του Κασσελάκη και φημολογείται ότι συζητά ένταξη στο ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα των Δημοκρατών έχει υποστεί συνεχείς αποχωρήσεις, μεταξύ των οποίων των Θεοδώρας Τζάκρη, Γιώτας Πούλου και Μιχάλη Χουρδάκη.

Η Κοροβέση επικαλείται ως λόγους παραίτησης τη συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση και τις συνεχείς μεταβολές στη στρατηγική του κόμματος.

Παρά τις αιχμές, εκφράζει ευχαριστίες στον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε. Snapshot powered by AI

Η μέχρι και σήμερα αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα, λίγες μόνο ημέρες μετά την είσοδό της στη Βουλή, η οποία έγινε λόγω της παραίτησης του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική του έδρα.

Η κ. Κοροβέση, μετά την ορκομωσία της ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε ενταχθεί εξ' αρχής στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Η παραίτησή της από το κόμμα όμως, δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς το τελευταίο διάστημα φημολογείται ότι υπάρχουν συζητήσεις για ένταξη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν ήδη αποχωρήσει η Θεοδώρα Τζάκρη, η Γιώτα Πούλου και ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Μάλιστα ο Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να ενταχθεί σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, ενώ πληροφορίες για συζητήσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν και για την κ. Τζάκρη και για την κ. Πούλου.

Αιχμές και... «ευχαριστώ» προς Κασσελάκη

Στην ανακοίνωση αποχώρησής της, η κ. Κοροβέση εκφράζει μεν τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Στέφανος Κασσελάκης, ωστόσο αφήνει σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και τις συνεχείς «μεταλλάξεις».

Συγκεκριμένα χαρακτηρίζει την αποχώρησή της «απόφαση συνείδησης, που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική».

«Μεταξύ των παραγόντων που με οδήγησαν στην απόφασή μου, κύριο λόγο διαδραμάτισαν η συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και οι συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του», τονίζει στην ανακοίνωση η κ. Κοροβέση.

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