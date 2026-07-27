Στην ΕΛΑΣ ο Γιώργος Καραμέρος: Βίντεο με συμβολισμούς από το... κατάστρωμα

Snapshot Ο Γιώργος Καραμέρος εντάχθηκε σήμερα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Στο βίντεο που ανέβασε, χρησιμοποιεί θαλασσινούς συμβολισμούς για να περιγράψει τη νέα του πορεία.

Τονίζει ότι συμμετέχει ως απλό μέλος, χωρίς διεκδίκηση προνομιακής θέσης, αλλά για το συλλογικό ταξίδι.

Επικεντρώνεται στη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για την προώθηση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Μέλος της ΕΛΑΣ είναι από σήμερα ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ένα βίντεο με ιδιαίτερους «θαλασσινούς» συμβολισμούς.

Ο κ. Καραμέρος, ένας από τους λίγους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τίμησαν την επιταγή του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθούν από τις έδρες τους οι βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, στο βίντεο αναφέρει με νόημα ότι επιβιβάζεται μόνος, αλλά ταξιδεύει με πολλούς ακόμη.

Μάλιστα, σε μια ευθεία αναφορά σε όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν «θέσεις ρεζερβέ», ο κ. Καραμέρος ξεκαθαρίζει ότι ταξιδεύει σε όλη του τη ζωή στο κατάστρωμα. «Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί», αναφέρει στην ανάρτηση ο Γιώργος Καραμέρος.