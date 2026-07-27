Σούπερ Μάρκετ: Έρχονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Οι μειώσεις τιμών θα αφορούν προϊόντα όπως νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, βρεφικά είδη και απορρυπαντικά.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Σούπερ Μάρκετ: Έρχονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εντός της ημέρας θα υποβληθούν δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έως τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Οι μειώσεις τιμών θα αφορούν προϊόντα όπως νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, βρεφικά είδη και απορρυπαντικά.
  • Ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη επιβληθεί και καταβληθεί.
  • Οι ανακοινώσεις για τις συγκεκριμένες μειώσεις τιμών αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης προειδοποίησε για δύσκολο χειμώνα λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, που ενδέχεται να αυξήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.
Snapshot powered by AI

Εντός της ημέρας θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προτάσεις στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση τιμών, που θα αφορά σε μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Από το νωπό κρέας και τα γαλακτοκομικά, μέχρι τα βρεφικά είδη και τα απορρυπαντικά οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα θα μείνουν αμετακίνητες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος.

Μιλώντας σχετικά στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Υπενθύμισε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

supermarketmeiosi.jpg

Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε.

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον επερχόμενο χειμώνα

Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκρατήσει το βάρος που πέφτει στους καταναλωτές, ωστόσο, ο υπουργός προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κοζάνη: Επιχειρεί και ελικόπτερο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο πισίνα

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική πόλο: Ξέφρενο γλέντι στο Σίδνεϊ μετά το ιστορικό χρυσό – Το ζεϊμπέκικο και ο εθνικός ύμνος

11:52ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: 1 στους 5 θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι ο «πυροσωρειτομελανίας» και γιατί κάνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πιο επικίνδυνες - «Ο δράκος των νεφών που ξερνάει φωτιά»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δύτες ανέσυραν από τον βυθό της Παμβώτιδας πολεμικό βλήμα της δεκαετίας του ’40

11:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AΦTER: Το μεταμεσονύκτιο μουσικό ταξίδι της Πειραιώς 260 ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πανηγύρι

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιάτλ: Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς στο φεστιβάλ φαγητού – Βίντεο ντοκουμέντο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Τερέζα Ριμπέρα στην Εl Pais: «Η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή της Τροχαίας

11:06ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Η ηπατίτιδα παραμένει «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Έρχονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ στο εξάμηνο - Υπέρβαση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος αναπλήρωσαν την υστέρηση από ΕΦΚ καυσίμων

10:58NEWSBOMB

Σταύρος Γεωργίου: Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

10:57ΕΥ ΖΗΝ

Παγωμένο γιαούρτι ή παγωτό; Ποιο είναι πραγματικά πιο υγιεινό

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή σε Γαλλία, Ισπανία: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη - Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

11:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο δυστοπικό τοπίο - Η viral φωτογραφία από την πυρκαγιά στη Ζιρόντ που κάνει το γύρο του διαδικτύου

10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Κούρεμα» άνω των 244.000 ευρώ σε 73χρονο οφειλέτη στη Ρόδο

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

08:35LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ήπιε λίγο παραπάνω στην Κρήτη και έγινε viral - «Μέθυσα ρε παιδιά, εντάξει»

08:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Οδυσσέας δεν ήταν μόνο ήρωας του Ομήρου: Οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν ότι λατρευόταν ως θεϊκή μορφή

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Η αφρικανική σκόνη «επιστρέφει» στην Ελλάδα – Πώς δημιουργείται και ποιες οι επιπτώσεις της

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ένοικος

09:20WHAT THE FACT

Ζευγάρι ζει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ακατοίκητο νησί: «Έχουμε τον δικό μας ρυθμό»

10:58NEWSBOMB

Σταύρος Γεωργίου: Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι ο «πυροσωρειτομελανίας» και γιατί κάνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πιο επικίνδυνες - «Ο δράκος των νεφών που ξερνάει φωτιά»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή σε Γαλλία, Ισπανία: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα έχουν γίνει στάχτη - Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες

17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους που της πήραν από την κοιλιά

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με χειροπέδες κατέληξε Γαλλίδα τουρίστρια λόγω συμπεριφοράς λίγο πριν την πτήση της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ