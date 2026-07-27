Σούπερ Μάρκετ: Έρχονται μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Snapshot Εντός της ημέρας θα υποβληθούν δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι μειώσεις τιμών θα αφορούν προϊόντα όπως νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, βρεφικά είδη και απορρυπαντικά.

Ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη επιβληθεί και καταβληθεί.

Οι ανακοινώσεις για τις συγκεκριμένες μειώσεις τιμών αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης προειδοποίησε για δύσκολο χειμώνα λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, που ενδέχεται να αυξήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Snapshot powered by AI

Εντός της ημέρας θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προτάσεις στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση τιμών, που θα αφορά σε μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Από το νωπό κρέας και τα γαλακτοκομικά, μέχρι τα βρεφικά είδη και τα απορρυπαντικά οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα θα μείνουν αμετακίνητες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος.

Μιλώντας σχετικά στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Υπενθύμισε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε.

Δυσοίωνες προβλέψεις για τον επερχόμενο χειμώνα

Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκρατήσει το βάρος που πέφτει στους καταναλωτές, ωστόσο, ο υπουργός προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε.

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