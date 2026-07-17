Σούπερ μάρκετ: Μείωση τιμών έως 20% - Πότε ξεκινάει, ποια προϊόντα περιλαμβάνει

Στόχος της Εθνικής Πρωτοβουλίας αυτής είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σούπερ μάρκετ: Μείωση τιμών έως 20% - Πότε ξεκινάει, ποια προϊόντα περιλαμβάνει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Εθνική Πρωτοβουλία προβλέπει μείωση τιμών από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται είναι ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κρέατα, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
  • Κάθε κωδικός προϊόντος πρέπει να παραμένει με μειωμένη τιμή τουλάχιστον για δύο μήνες, με δυνατότητα αντικατάστασης υπό αυστηρούς όρους.
  • Η πρωτοβουλία αποσκοπεί σε πραγματικές μειώσεις τιμών και όχι σε προσωρινές προσφορές ή συντονισμό μεταξύ ανταγωνιστών.
  • Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας PosoKanei και ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
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Σημαντικές μειώσεις από 5% έως και 20% στις τιμές των προϊόντων, καθημερινής χρήσης και κατανάλωσης, στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να φέρει η έναρξη της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας.

Η έναρξη ορίστηκε για τις 31 Αυγούστου του 2026, και θα είναι 4μηνης διάρκειας με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που θα περιλαμβάνει από ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κρέατα, μέχρι απορρυπαντικά και σχολικά.

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Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει για ελάχιστη χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών.

Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της ΑΑΕΑ&ΠΚ.

Διευκρινίζεται ότι η Εθνική Πρωτοβουλία αποσκοπεί σε πραγματικές και μετρήσιμες μειώσεις των κανονικών τιμών ραφιού και όχι σε προσωρινές προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια ή εμπορικές προωθητικές ενέργειες ή οποιαδήποτε μορφή συντονισμού μεταξύ ανταγωνιστών.

Επίσης κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει θα ενεργεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα και θα υποβάλλει χωριστά, μονομερώς και εμπιστευτικά στην ΑΑΕΑ&ΠΚ τις δικές της δεσμευτικές προτάσεις ανά συγκεκριμένο προϊόν και κωδικό.

PosoKanei και ειδική σήμανση

Για τη διευκόλυνσή τους οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Παράλληλα προβλέπεται ενιαία σήμανση στα καταστήματα σούπερ-μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα.

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Η πρόσκληση συνοδεύεται από 16 ειδικές δικλίδες προστασίας του ανταγωνισμού, με ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών σχετικά με τιμές, ποσοστά μειώσεων, κόστη, περιθώρια κέρδους, όγκους πωλήσεων, πελάτες ή εμπορική στρατηγική.

Οι σύνδεσμοι περιορίζονται αποκλειστικά στην ενημέρωση των μελών τους, ενώ η ΑΑΕΑ&ΠΚ λειτουργεί μόνο ως αποδέκτης, ελεγκτής και αξιολογητής των μονομερών προτάσεων των επιχειρήσεων. Τα συνολικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, ενώ οι συμμετέχοντες κωδικοί θα αναρτώνται στο PosoKanei μόνο μετά την έναρξη ισχύος των μειώσεων.

Το χρονοδιάγραμμα

Για την οργάνωση της διαδικασίας το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής το επόμενο διάστημα:

27.07.2026: υποβολή αναλυτικών δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό στην ΑΑΕΑ&ΠΚ, Εθνική Πρωτοβουλία

28.07.2026: συνολική αξιολόγηση από την ΑΑΕΑ&ΠΚ των προτεινόμενων κωδικών ως προς τη σημασία τους για τον καταναλωτή και την εμπορική τους κυκλοφορία.

29.07.2026: γνωστοποίηση από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που προτείνονται για ένταξη στην πρωτοβουλία, αποκλειστικά προκειμένου κάθε αλυσίδα να εξετάσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τη δυνατότητα πρόσθετης συμβολής στην προτεινόμενη μείωση της τελικής τιμής ραφιού. Η γνωστοποίηση δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη ή άλλες μη δημόσιες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρήσεων.

03.08.2026: ολοκλήρωση της συλλογής των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και των ποσοστών προτεινόμενης μείωσης από την ΑΑΕΑ&ΠΚ,

27.08.2026: καταγραφή των τιμών ραφιού που θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς των συμμετεχόντων κωδικών και οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών προτεινόμενης μείωσης,

31.08.2026: έναρξη εφαρμογής μειώσεων,

31.12.2026: ολοκλήρωση της συνολικής περιόδου εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας.

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