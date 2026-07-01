Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Snapshot Η ακρίβεια οδηγεί σε εξάντληση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυών μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες κάθε μήνα

Οι κατανατές περιορίζουν τις αγορές σε τρόμα και είδη πρώτης ανάγκης λόγω των υψηλών τιμών στα φρούτα και λαχανικά.

Η κίνηση στις λαϊκές αγορές έχει μειωθεί έως και 20% εξαιτίας των αυξημένων τιμών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν σημαντικά το διάστημα Μαρτίου

Μαΐου 2024.

Από την 1η Ιουλίου καταργούνται οι περιορισμοί στο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις διακίνησης και λιανικής πώλησης τροφίμων και καυσίμων. Snapshot powered by AI

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, με το διαθέσιμο εισόδημα να εξαντλείται πλέον μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.

Οι καταναλωτές περιορίζουν όλο και περισσότερο τις αγορές τους σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, την ώρα που οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα σούπερ μάρκετ.

«Ψωνίζουμε λιγότερο γιατί δεν υπάρχουν χρήματα», λένε καταναλωτές, περιγράφοντας την πίεση που δέχονται από την ακρίβεια.

Οι τιμές στα ύψη

Ακόμη και στις λαϊκές αγορές, οι επαγγελματίες του χώρου κάνουν λόγο για μείωση της κίνησης που φτάνει έως και το 20%, καθώς οι υψηλές τιμές σε φρούτα και λαχανικά αποθαρρύνουν τους αγοραστές.

Η εικόνα παραμένει δύσκολη και στα σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, καταγράφονται οι εξής τιμές:

Κολοκύθια: 1,50 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές, 1,40 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Αγγούρια: 1,50 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές, 1,30 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Τομάτες: 1,30 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές, 1,60 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Φασολάκια: 2,50 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές, 2,90 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Βερίκοκα: 2,90 ευρώ το κιλό και στις δύο περιπτώσεις.

Ροδάκινα: 2,50 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές, 2,40 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τους καταναλωτές να βλέπουν το κόστος να αυξάνεται σταθερά και μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ανατιμήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Μάρτιος: 6,9% στα φρούτα και 8,9% στα λαχανικά.

Απρίλιος: 7,5% στα φρούτα και 7,1% στα λαχανικά.

Μάιος: 3,5% στα φρούτα και 4,1% στα λαχανικά.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο

Το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και η συμφωνία της κυβέρνησης με την εφοδιαστική αλυσίδα για μείωση των τιμών από το φθινόπωρο, τέθηκαν επίσης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Από την 1η Ιουλίου, πάντως, η αγορά όχι μόνο των τροφίμων αλλά και των καυσίμων θα λειτουργεί χωρίς περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις διακίνησης και λιανικής πώλησης.

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