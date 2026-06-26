Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί το πλαφόν να έχει μόνιμο χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προώθηση μιας ελεύθερης και δίκαιης αγοράς με υγιή ανταγωνισμό

Δημήτρης Δρίζος

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, οδηγώντας σε μείωση κατά 5% σε περίπου 2.000 προϊόντα.
  • Το πλαφόν στα κέρδη δεν προορίζεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει ελεύθερη και δίκαιη αγορά με υγιή ανταγωνισμό.
  • Η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στοχεύει σε συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα προς όφελος των καταναλωτών.
  • Το πλαφόν στα καύσιμα δεν θα ανανεωθεί μετά τις 30 Ιουνίου λόγω υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας Αγοράς πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και τον έλεγχο των τιμών στην αγορά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ 100,3. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πρωτοφανείς παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που καλύπτει όλη την αλυσίδα, από τη βιομηχανία τροφίμων έως τα σούπερ μάρκετ και τους χονδρεμπόρους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, από την επιβολή του μέτρου έχουν σημειωθεί μειώσεις τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα, με μέση μείωση 5%. Επεσήμανε πως η μείωση αυτή προέκυψε επειδή οι επιχειρήσεις κινήθηκαν εντός των ορίων κέρδους που θέτει η νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας Αγοράς. «Το μέτρο έχει αποδώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί το πλαφόν να έχει μόνιμο χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προώθηση μιας ελεύθερης και δίκαιης αγοράς με υγιή ανταγωνισμό. Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στη συλλογική προσπάθεια, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Σε σχέση με τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η συζήτηση διεξάγεται σε υψηλό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, ώστε να γίνει αισθητή η ελάφρυνση στην τσέπη των καταναλωτών.

Όσον αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι το μέτρο, που λήγει στις 30 Ιουνίου, δεν πρόκειται να ανανεωθεί, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν στα προπολεμικά επίπεδα, γεγονός που ευνοεί την αποκλιμάκωση των τιμών στην εγχώρια αγορά. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη σημασία των συνεχών ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς, οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς και έχουν οδηγήσει σε πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλες εταιρείες. Τόνισε ότι πέρα από τα πρόστιμα, σημαντική είναι και η δυσφήμιση που υφίσταται μια επιχείρηση όταν παραβιάζει τη νομοθεσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός έθεσε θέμα πολιτικής αξιοπιστίας, υπενθυμίζοντας την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές που μειώνουν τη φοροδιαφυγή, έχουν επιφέρει 83 μειώσεις φόρων και στηρίζουν την οικονομική σταθερότητα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε ως πολιτικό δίλημμα των προσεχών εκλογών την επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση της διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο μια πιο παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα, ή την επιστροφή στο παρελθόν, όπως το περιέγραψε, με την πολιτική διαχείριση της περιόδου2015-2019.

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