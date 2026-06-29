 «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης

Snapshot Αποφασίστηκε το πάγωμα των τιμών σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης για δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την παρουσία υπουργών και παραγόντων της αγοράς.

Η πρωτοβουλία συνεχίζει τη λειτουργία της πλατφόρμας posokanei.gov.gr, που θεωρείται σημαντικό εργαλείο κατά της ακρίβειας αλλά όχι λύση από μόνη της.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.

Δηλώσεις για τα αποτελέσματα της σύσκεψης αναμένονται από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Snapshot powered by AI

Το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας συζητήθηκε διεξοδικά στην πρωινή σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου μαζί με παράγοντες της αγοράς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, αποφασίσθηκε το «πάγωμα» τιμών σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης για τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο. Σε αυτό συμφώνησαν όλοι οι παράγοντες της αγοράς, που έδωσαν το παρών στη σύσκεψη.

Η νεά πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια της εφαρμογής posokanei.gov.gr, που όπως είχε παραδεχτεί η κυβέρνηση, από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα των τιμών αλλά αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 14.00 το μεσημέρι, για το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα γίνουν δηλώσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.

Η πρωινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

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