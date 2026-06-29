Μαξίμου για την ακρίβεια: Σύσκεψη Μητσοτάκη - Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόστος ζωής παραμένει η βασική αιτία δυσαρέσκειας των πολιτών, το Μέγαρο Μαξίμου συγκαλεί σήμερα κρίσιμη σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και των κορυφαίων εκπροσώπων της βιομηχανίας και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Τέλος του μήνα λήγει εξάλλου το τετράμηνο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που είχε θέσει η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και ήδη ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά μια νέα συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένα είδη.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτραπούν νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που θα συγκρατήσει τις τιμές στα βασικά αγαθά χωρίς να προκαλέσει νέες στρεβλώσεις στην αγορά.

Δύο βασικά σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει μια άτυπη «συμφωνία κυρίων» ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων. Το δεύτερο αφορά την παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δεσμεύσεις από την αγορά.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει πρώτη προτεραιότητα, ενώ από την πλευρά των επιχειρήσεων αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και τις επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το αποτέλεσμα της σημερινής σύσκεψης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία των τιμών στα ράφια τους επόμενους μήνες. Στο κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκουν να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που θα επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, να προχωρήσουν σε πιο αυστηρές παρεμβάσεις.

Εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο παρόντες στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννης Γιώτης και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Ιωάννης Μασούτης.

Στο Αιγάλεω ο πρωθυπουργός

Σήμερα ο πρωθυπουργός περιοδεύει στο Αιγάλεω σε μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες του λεκανοπεδίου ενώ αύριο Τρίτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή το καλοκαίρι. Στο υπουργικό αναμένεται να κλειδώσει η επιλογή του νέου προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι περιοδείες κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια. Σειρά έχει η Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Ν.Δ.

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