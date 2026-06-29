Γαλάζια εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα: Λιγότερα γραφεία περισσότερος δρόμος

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ξεκινά ευρεία πολιτική κινητοποίηση με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα για ναισχύσει την επαφή με τις τοπικές κοινων και να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων.

Η Πελοπόννησος, ειδικά η Μεσσηνία, αποτελεί κεντρικό σημείο της εκστρατείας λόγω της πολιτικής της βαρύτητας και των πιέσεων στη δεξιά παράταξη.

Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι κρίσιμες περιοχές όπου η ΝΔ αναζητά διαρκή παρουσία λόγω πολιτικών μεταβολών και ανταγωνισμού.

Η ΝΔ προωθεί την ανανέωση των ψηφοδελτίων με νέα πρόσωπα που έχουν κοινωνική αναγνωρισιμότητα και ισχυρούς δεσμούς με την περιφέρεια, διατηρώντας παράλληλα τον κομματικό κορμό.

Το σύνθημα της ΝΔ είναι «λιγότερα γραφεία, περισσότερος δρόμος», με στόχο τη συσπείρωση της βάσης και την επιστροφή απομακρυσμένων ψηφοφόρων πριν τις εκλογές. Snapshot powered by AI

Η Νέα Δημοκρατία περνά σε φάση πολιτικής κινητοποίησης με φόντο την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι περιοδείες κορυφαίων υπουργών και στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα δεν αποτελούν απλώς μια καλοκαιρινή εξόρμηση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου: να ξαναχτιστεί η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και να αντιμετωπιστούν οι εστίες δυσαρέσκειας που έχουν δημιουργηθεί.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος, μια περιοχή με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τη ΝΔ. Η επιλογή να ξεκινήσει από εκεί η μεγάλη εκστρατεία δεν είναι τυχαία.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακά ισχυρό «γαλάζιο» χώρο, όπου όμως τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται πιέσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων προς άλλες πολιτικές επιλογές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η Μεσσηνία, όχι μόνο λόγω της εκλογικής της βαρύτητας, αλλά και λόγω του συμβολισμού που έχει στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς παράταξης. Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή στέλνει μήνυμα ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο θέλει να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με μια περιοχή που διαχρονικά αποτελεί προπύργιο της ΝΔ.

Οι περιοδείες συνεχίζονται σε Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία, με το κυβερνητικό μήνυμα να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, στις υποδομές, στην οικονομία και στα έργα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Από την Πελοπόννησο στη Βόρεια Ελλάδα

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η πολύπαθη Θεσσαλία αλλά και η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί η ΝΔ γνωρίζει ότι χρειάζεται διαρκή παρουσία, καθώς πρόκειται για περιοχή όπου καταγράφονται έντονες πολιτικές μεταβολές και αυξημένος ανταγωνισμός στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς.

Η Θεσσαλονίκη έχει πάντα ξεχωριστό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ιδιαίτερα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά δίνονται τα μεγάλα πολιτικά μηνύματα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

Η «μάχη της περιφέρειας» δεν αφορά μόνο την παρουσία υπουργών, αλλά και την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Στόχος είναι να ακουστούν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά παράλληλα να μεταφερθεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Η Κρήτη στο πολιτικό κάδρο

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό έχει και η Κρήτη, μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η ΝΔ θέλει να ενισχύσει την παρουσία της σε έναν χώρο όπου παραδοσιακά υπάρχουν ισχυρές πολιτικές ταυτότητες και όπου κάθε εκλογική μάχη έχει ιδιαίτερο βάρος.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το έργο της σε τομείς όπως οι υποδομές, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και οι επενδύσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει να περιορίσει τη φθορά από ζητήματα που έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια.

Το μήνυμα του Μαξίμου

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η ΝΔ μπαίνει σε περίοδο διαρκούς παρουσίας στην κοινωνία. Το σύνθημα είναι «λιγότερα γραφεία, περισσότερος δρόμος», με τα κυβερνητικά στελέχη να καλούνται να εξηγήσουν το έργο της κυβέρνησης αλλά και να καταγράψουν τις απαιτήσεις των πολιτών.

Το μεγάλο στοίχημα για το κυβερνητικό επιτελείο είναι η συσπείρωση της παραδοσιακής εκλογικής βάσης, η επιστροφή ψηφοφόρων που απομακρύνθηκαν και η διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας μέχρι την τελική ευθεία των εκλογών.

Η περιφέρεια γίνεται ξανά το μεγάλο πολιτικό πεδίο μάχης. Και η ΝΔ θέλει να είναι εκεί πριν από όλους. Η Πειραιώς βγαίνει στον δρόμο για να κλείσει ρήγματα και να κόψει διαρροές στα δεξιά.

Τα νέα ονόματα που εξετάζει η ΝΔ για τα ψηφοδέλτια – Η λίστα της ανανέωσης

Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία επιταχύνει τις διαδικασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, με στόχο την ανανέωση του δυναμικού της και την ένταξη προσώπων με κοινωνική αναγνωρισιμότητα, αυτοδιοικητική παρουσία και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες.

Τα ονόματα που αναφέρονται:

Α΄ Αθήνας

Θανάσης Βισκαδουράκης – ηθοποιός, εξετάζεται η υποψηφιότητά του.

Πώλα Δαμιανού – δικηγόρος, αναμένεται εκ νέου υποψήφια.

Β΄ Πειραιώς

Δημήτρης Σκουλός – φωτογράφος και γνωστός από τηλεοπτικές εκπομπές.

Μεσσηνία

Πορφυλένια Κανελλοπούλου – δικηγόρος, στέλεχος της νέας γενιάς της ΝΔ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, με παρουσία στην ΟΝΝΕΔ.

Χαλκιδική

Νίκος Μπλόσκας – δικηγόρος, διευθυντής στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, υποψήφιος διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου.

Έβρος

Έλενα Σώκου – συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, με μακρά παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ και στη ΝΔ.

Κέρκυρα

Μερόπη Υδραίου – πρώην δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας.

Εύβοια

Απόστολος Σπανός – δικηγόρος, στέλεχος με αναφορά στην ΟΝΝΕΔ.

Πιερία

Άννα Τζήκα – πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή αυτοδιοικητική παρουσία.

Ευρυτανία

Κώστας Τσιγαρίδας – παθολόγος-ογκολόγος, πρώην γραμματέας Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ.

Αργολίδα

Ζώης Σταυρόπουλος – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το συνολικό μήνυμα του σχεδιασμού της ΝΔ είναι ότι τα νέα ψηφοδέλτια θα στηριχθούν σε τρεις άξονες:

•Νέα πρόσωπα με κοινωνική αναγνωρισιμότητα,

•Στελέχη από την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια,

•Ανανέωση χωρίς να χαθεί ο κομματικός κορμός.

Στο παρασκήνιο συνεχίζεται η αναζήτηση υποψηφίων και σε άλλες περιφέρειες, με ιδιαίτερο βάρος σε περιοχές όπου η ΝΔ θέλει να αυξήσει τη συσπείρωσή της.

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