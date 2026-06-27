Ο Μητσοτάκης, το τάβλι και τα «μπάνια του λαού»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να δείξει επανασύνδεση με την κοινωνία μέσω εικόνων καθημερινότητας, όπως το παιχνίδι τάβλι με πολίτες.

Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική του Μαξίμου εστιάζει στην αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνική βάση και το συναίσθημα των πολιτών.

Οι περιοδείες του πρωθυπουργού θα αυξηθούν, με επισκέψεις σε γειτονιές, λαϊκές αγορές και μικρές επιχειρήσεις για ενίσχυση της προσωπικής παρουσίας.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη συνδυασμένη προβολή του κυβερνητικού έργου και της προσωπικής παρουσίας του πρωθυπουργού για την επόμενη εκλογική μάχη.

Η επικοινωνιακή αλλαγή βασίζεται στην προσδοκία ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών έως το 2027 θα ενισχύσει το πολιτικό αφήγημα. Snapshot powered by AI

Η χθεσινή εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάθεται σε καφενείο της Νέας Σμύρνης, να πιάνει τα ζάρια και να παίζει τάβλι με συνταξιούχο, δεν ήταν μια αυθόρμητη στιγμή της περιοδείας του. Ήταν μια προσεκτικά σχεδιασμένη πολιτική εικόνα, με σαφή στόχο να μεταφέρει το μήνυμα ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται ξανά δίπλα στην καθημερινότητα των πολιτών, αφήνοντας πίσω την εικόνα του «απόμακρου» ηγέτη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η επόμενη εκλογική μάχη δεν θα κριθεί μόνο στην οικονομία ή στα μεγάλα έργα, ούτε μόνο από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Θα κριθεί και στο συναίσθημα. Στην αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει τα προβλήματα της κοινωνίας και μπορεί να συνομιλεί μαζί της χωρίς σκηνοθετημένες αποστάσεις. Η αδιαμεσολάβητη επαφή με τη βάση.

Από το «λεφτά υπάρχουν» στα «μπάνια του λαού»

Η επιλογή της Νέας Σμύρνης, οι στάσεις στα καταστήματα, οι φωτογραφίες με πολίτες και κυρίως το τάβλι παραπέμπουν σε μια παλιά ελληνική πολιτική παράδοση. Την προσπάθεια κάθε πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να δείξει ότι παραμένει «ένας από τους πολλούς».

Περιοδεύοντας στα καφέ της οδού Ομήρου μια παρέα πολιτών τον ρώτησε: αν είναι έτοιμος για το καλοκαίρι…

«Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο… Να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε»

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί στο πολιτικό παρασκήνιο παρομοιάζουν αυτή την εικόνα με το περίφημο αφήγημα των «μπάνιων του λαού», όταν οι κυβερνήσεις επιχειρούσαν να εκπέμψουν μήνυμα κανονικότητας και εγγύτητας με την κοινωνία.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι περιοδείες θα πυκνώσουν τους επόμενους μήνες. Η στρατηγική προβλέπει περισσότερες επισκέψεις σε γειτονιές, λαϊκές αγορές, καφέ και μικρές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα της άμεσης επαφής με τους πολίτες.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσωπική παρουσία του πρωθυπουργού εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό της χαρτί και επιδιώκει να τη συνδυάσει με την προβολή του κυβερνητικού έργου.

Στο Μαξίμου ποντάρουν ότι μέχρι την κάλπη του 2027 οι θετικοί οικονομικοί δείκτες θα έχουν μεταφραστεί και σε βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε οι εικόνες της καθημερινότητας να ενισχύουν –και όχι να υποκαθιστούν– το πολιτικό αφήγημα. Πάνω σε αυτόν τον καμβά ήρθε κι έδεσε η ατάκα που είπε χθες ο πρωθυπουργός: «Οι εξάρες πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι».

Το τάβλι στη Νέα Σμύρνη, λοιπόν, δεν ήταν απλώς μια χαλαρή στάση σε μια περιοδεία. Ήταν η πρώτη πράξη μιας νέας επικοινωνιακής στρατηγικής που επιχειρεί να φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πιο κοντά στον «λαό», θυμίζοντας ότι στην ελληνική πολιτική, πολλές φορές, μια παρτίδα τάβλι μπορεί να έχει μεγαλύτερη συμβολική αξία από μια ομιλία σε συνεδριακό κέντρο.