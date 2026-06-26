Στη Νέα Σμύρνη ο Μητσοτάκης: Οι συνομιλίες με πολίτες και η… γρήγορη παρτίδα τάβλι

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη μετά την ομιλία του στην εκδήλωση «Greece in Orbit» στον Ελληνικό Κόσμο.

Ενημερώθηκε για το θερινό αθλητικό πρόγραμμα Milon Camp του Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», που φιλοξενεί παιδιά και υλοποιεί αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης και έπαιξε μια γρήγορη παρτίδα τάβλι σε τοπικό καφέ. Snapshot powered by AI

Σύντομη περιοδεία στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον Ελληνικό Κόσμο.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Περιαδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται κατά τους θερινούς μήνες.

Στη συνέχεια, μετέβη σε καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης και έπαιξε μια γρήγορη παρτίδα τάβλι.

Περιαδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Περιαδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Περιαδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Περιαδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi