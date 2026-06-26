Μητσοτάκης για Έλληνα αστροναύτη: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μητσοτάκης για Έλληνα αστροναύτη: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα»

Eurokinissi
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο Αδριανός Γολέμης θα βρίσκεται στο διάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
  • Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα προσφέρει οφέλη σε πολλούς τομείς όπως η παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, η αγροτική παραγωγή και η θαλάσσια επιτήρηση, είπε ο πρωθυπουργός.
  • Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας για την υπέρβαση των οικονομικών κρίσεων και την προώθηση της νεολαίας στους τομείς της μηχανικής και του διαστήματος.
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«Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στο «Greece In Orbit», μιλώντας να τον σχεδιασμό για την πρώτη αποστολή 'Ελληνα αστροναύτη στο διάστημα και αναφερόμενος στον Αδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη.

Στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Αδριανό Γολέμη.

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα οφέλη της παρουσίας μας στο διάστημα, όμως αναπτύσσονται σε πολλπλά πεδία, είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας τη συζήτηση. Αναφερόμενος αρχικά, στον τομέα των φυσικών καταστροφών, είπε ότι ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση real time από το διάστημα, «μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και η ανάπτυξη εφαρμογών και η πώλησή τους σε άλλες χώρες, που προφανώς αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον αγροτικό τομέα, λέγοντας ότι από το διάστημα, μπορούμε να βλέπουμε τι καλλιεργούμε και πώς το καλλιεργούμε, ώστε το πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις να επιλυθεί οριστικά.

[387976] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Eurokinissi

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε εφαρμογές dual use, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα θέματα θαλάσσιας επιτήρησης, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς κινείται στις θάλασσές, μας, έχει πολύ μεγάλη αξία να το γνωρίζουμε σε αυτή την εποχή διαχείρισης πολλαπλών κρίσεων», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός εξομολογήθηκε πως «όλοι μας έχουμε στραφεί στον ουρανό, είδα το πρώτο Star Wars πριν από 50 χρόνια, σε ένα θερινό σινεμά με άθλια εικόνα, όμως κάτι μέσα μου σκίρτησε και μέσω των προγραμμάτων που θα αναπτύξουμε στα σχολεία, πολλά παιδιά θα γίνουν οι μηχανικοί, αλλά και οι αστροναύτες του μέλλοντος».

[387976] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Eurokinissi

Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον υπουργό, αντιλήφθηκα τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος, πρόσθεσε.

Η χώρα μας κληρονόμησε την οικονομική κρίση, αλλά μέσω της τεχνολογίας, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και χώρες που ήταν μπροστά μας, γιατί δεν πέρασαν την οικονομική κρίση. Στον τομέα του διαστήματος, στην Ελλάδα κάτι γίνεται και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, επισήμανε ο πρωθυπουργός, που κατά τη δεύτερη φορά που έλαβε τον λόγο ήταν σαφής: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα».

[387976] ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Αδριανός Γολέμης

Eurokinissi

Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζει τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό που τοποθετεί τη χώρα μας στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη, στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε υποδεχθεί τον Αδριανό Γολέμη στο Μέγαρο Μαξίμου

26-06-250014dpn3978.jpg

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
26-06-250010dpn3901.jpg

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
26-06-250009dpc3324.jpg

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
26-06-250004dpc3229.jpg

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
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